女性月经期间要杜绝的16种食物

专家提醒，女性必须学会挑选食物，尤其在女性抵抗力最低的经期，在饮食的选择上更应该注意，哪些食物对身体有益，哪些食物不可以吃。

1、乳酪类食物

乳酪是痛经的祸源。牛奶、起司、奶油、酵母乳、鸡蛋等食物会破坏镁的吸收，引起痛经。

2、含咖啡因的饮料

咖啡因会使乳房胀痛，引起焦虑、易怒、情绪不稳，同时消耗体内储存的维生素B，破坏碳水化合物的新陈代谢。

3、巧克力

巧克力会造成情绪更加不稳与嗜糖，除了会发胖之外，也会消耗体内的维生素B。

4、酒

酒会消耗身体内维生素B与矿物质，过多的酒会破坏碳水化合物的新陈代谢及产生过多的动情激素。

5、高脂食品

牛、猪与羊肉是高脂食品，食用过多会大量消耗体内矿物质。

6、高钠食物

高钠食物会使乳房胀痛造成水肿与乳房胀痛。生活中“隐形”含钠较高的食物有皮蛋、板鸭、鲱鱼、红肠、火腿、豆腐脑、香干、豆干、蜜饯、橄榄、烤过的花生、罐装的番茄汁、罐装的玉米、罐装的泡菜等食物。

7、田螺

田螺性大凉，能清热。月经期间忌吃田螺等寒性之物。

8、竹笋

竹笋性寒，又含较多的粗纤维和难溶性草酸钙，女性在经期应忌食。

9、过咸的食物

这类食物比如咸鱼、腌肉等，过量食用会导致经期头痛、激动等症状。

10、螃蟹

螃蟹性大凉，能清热凉血散瘀，女子行经期间，忌食生冷寒凉之物，尤其是患有寒性痛经之人，更当忌吃。

11、梨

月经期间切忌多食生梨。

12、绿茶

行经期经血中含有比较高的血红蛋白、血浆蛋白和血色素，所以女性经期过后会流失大量铁质，应多补铁。

13、花椒、丁香、胡椒

月经期应吃清淡、味平、富含营养的物质，不宜吃刺激性强的辛辣食物，以免刺激血管扩张，引起月经提前和经量过多。花椒、丁香、胡椒这类食品都是作料，在平常做菜时，放一些可使菜的味道变得更好。

可是，在月经期的妇女却不宜食用这些辛辣刺激性食品，否则容易导致痛经、经血过多等症。

14、汽水

有不少喜欢喝含气饮料的女性，在月经期会出现疲乏无力和精神不振的现象，这是铁质缺乏的表现。

因为汽水等饮料大多含有磷酸盐，同体内铁制裁产生化学反应，使铁质难以吸收。

此外，多饮汽水会因汽水中碳酸氢钠和胃液中和，降低胃酸的消化能力和杀菌作用，并且影响食欲。

15、冷饮

寒性月经病者忌饮。总之，经期饮食方面，要忌食生冷。传统医学认为，血得热则行，得寒则滞。

月经期如饮食生冷，一则有碍消化，二则损伤人体阳气，导致内寒产生，寒凝滞，可使经血运行不畅，造成经血过少，甚至痛经。

即使在酷暑盛夏季节，经期也不宜吃冷饮。月经期饮食以烧熟、温热食品为宜，在冬季还可适当吃一点羊肉、鸡肉、桂圆等温补食品。

16、柿子

柿子中含有鞣酸，易与铁结合而妨碍人体对食物中铁的摄取，由于女人在经期时流失大量血液，需要补充铁质，所以不宜进食柿子。