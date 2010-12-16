7种习惯让你在忙碌中也能保持健康生活

保持健康并没有想象的那么容易，忙碌的工作让健康让步。微不足道的睡眠、紧张的工作氛围、工作餐则是能快则快，营养靠边站。久而久之，身体累积出了大大小小的毛病。其实一些简单的习惯，你可以融入到你的生活当中去，在生活中习惯这些“习惯”保持健康的生活。

自己准备你的餐点

选择一个周末或是不用上班的日子，好好研究一下自己一周的菜谱，均衡膳食搭配放在你的冰箱里。如此一来不仅能够健康合理得有心事还可以选择一些自己喜欢的食材，不用为每天下班后吃什么而烦心。在最忙碌的时候也可以在家吃到健康营养的轻食或者蔬菜沙拉。

即使工作再忙也要起身走一走

每天在工位上做一天，想想腿部腰部堆积的脂肪我都害怕。每天吃完午饭我都会在座位边上站一会儿，或者溜达5分钟，舒缓一下精神。

尽可能拥有足够的睡眠

很多人为了多工作一小时，而牺牲自己的睡眠时间，殊不知反而达不到理想的效果。如果可以尽量满足自己8小时的睡眠。远离电视、电脑、手机，睡前看一些书，这样有助你的睡眠质量。

多吃蔬菜

其实我也超级讨厌吃蔬菜，毕竟我是个肉食主义者。但是谁都知道多吃蔬菜的好吃，所以为了健康！咱们多吃蔬菜少生病哦~

多喝水

有研究表明，饮用水会增加你的能量，促进体重减轻和排出毒素。所以告诉我，你为什么不喝呢？

睡前花5分钟时间去回想今天发生的事情

放松为目的，做冥想5到10分钟，整理今天白天发生的事情，努力想想你该克服的难题，让你从心里保持健康。

养成运动的习惯

一直在强调运动其实是一个特别好的发泄方式，一天的忙碌走进健身房挥汗如雨的时候。感觉所有疲惫都从汗中排到体外，让我们更加轻松而且可以保持更好的体型，何乐而不为~