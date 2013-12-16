女性常见的几个健身要点

女性健身，通常会遇到两种困境：一是走火入魔，得到反效果；二是埋头苦干半天，总觉得徒劳无功，挫败不已。因此，女性由于其特殊的生理构造和心理影响，常常会走入健身运动的误区中。以下几个常见的健身要点提醒女性朋友们健身时，需要注意的事，为了完美曲线，加油吧姑娘！

不要制订太严格的锻炼时间表

健身锻炼贵在坚持，如果所订的时间表过于苛刻，会让你感到压力太大而难于坚持。刚开始锻炼一定要循序渐进，慢慢增加运动量，让身体逐渐适应。如果你是固定上健身房的人，每次一个半到两个小时，每周三到四次；如果是自己在家练，每天半小时到一个小时，就很不错了。

经常尝试新的锻炼方式

从事健身运动的保健专家认为，任何一种锻炼方式都有它的长处和不足。肌肉也是会有惯性疲乏的时候，如果让它做同一个动作，或者让它负重同一个重量太长时间，它就会疲乏没有反应，你所做的努力也会徒劳无功。只要是对身体有益的锻炼方式，都可以积极参加，而不要选择一种方式。

不要为追求时尚而改变自己的锻炼习惯

比如，有些专家认为爬山好，有些以为有氧运动可行，诸如此类的锻炼方式举不胜举。但是，时髦的锻炼方式并不一定适合你。

合理调整饮食结构

健身锻炼只是改变你身体状况的主要手段之一，在锻炼的同时，你还须注意自己的饮食问题，均衡营养。在锻炼的同时多吃蔬菜水果，多摄入各种微量元素，进而打到改善自己身体状况的目的。

改变不良的饮食、生活习惯

控制蛋白质和谷类食物的摄入，按时上床休息，不吃零食，不吸烟和过量饮酒，调整好自己的心态。刚运动完是“忌食期”，最忌讳进食。因为运动完毕后半小时是身体吸收力最好的时候，如果在这个时候吃东西，就会吃什么胖什么，刚刚消耗掉的热量一下子就补回来了。

精神高度紧张和情绪剧烈波动时不宜进行锻炼

临床心理工作者指出，人在精神高度紧张或情绪剧烈波动的时候，不能进行锻炼，否则会出现损伤身体和引起精神疾病的现象，这一点要切记。

运动量要适宜

不同季节、不同环境下，运动量应做适当的调整。一般情况下，每次锻炼时只要身体出汗，那健身的目的就算达到了。不可为了追求“立竿见影”而不顾自己的身体情况，尤其在身体不舒服的时候，更要注意锻炼的时间和运动量。如果你自不量力，已经不能再负重了，还要多加个半公斤，或是已经累得不行了，还要多做几下，硬撑造成运动伤害后果常常不堪设想，一切以自己感动舒服的量和次数为要。

如果有条件，请个私教吧

请你要认清一件事，健身是很无聊的。为什么很多人会半途而废，就是因为耐不住寂寞和无聊。找个教练带着锻炼，能够避免一人锻炼时的孤独感，同时可以起到督促和勉励的作用，出现不测情况时还可以有人照应。