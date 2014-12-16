6个方法能在冬天帮你改善尴尬的浮肿问题

入冬之后，晨起时脸和身体都容易看起来肿肿的，可过几个小时之后这种情况却又会自己消失，其实，这都是易浮肿体质最典型的表现。冬季身体循环功能差，对于水分代谢的能力也会减弱，如果想改善这种状况，就要从生活习惯和饮食方面入手，下面这6个方法非常有效，能在冬天帮你改善尴尬的浮肿问题。

睡前少喝水

如果身体本来就容易浮肿，那在睡前的2小时内就不建议再喝太多的水。夜晚当人进入睡眠状态之后，肾脏的代谢能力就会变差，多余的水分无法排出，就会贮存在体内，翌日清晨身体就会浮肿。如果在临睡前感觉口渴，可以泯一小口水，然后慢慢的吞下，这样就可以缓解口干口渴。

早餐时喝一杯黑咖啡

发现早上身体和脸浮肿后，可以在早餐时喝一杯浓浓的黑咖啡，黑咖啡中含有大量的咖啡因和酚类抗氧化物质，能促进新陈代谢，改善淋巴循环，帮助身体中多余的水分尽快排出。

注意每日的盐分摄入量

盐是每日饮食中都必不可少的调味品，但对于容易浮肿的人来说，要控制好每日的盐分摄入量。盐中的主要成分是钠，营养师建议每日钠的摄入量不宜超过6g，而中国人日平均摄入量普遍大于10g，钠会增强肌体的储水能力，所以盐吃多了身体就容易浮肿。

保养好脾脏

中医认为，“脾主运化”，脾脏运化不良，身体中的“津液”就无法正常循环，以致身体浮肿。身体易浮肿的人本身就脾湿，所以在冬季一定要做好保暖，夏季也不要贪凉，平时多吃一些山药之类补脾益气的食物。

多吃利水食物

山药，香蕉，紫菜，菠菜等食物中含有丰富的钾离子，钾离子有促进代谢和循环的作用，能有效改善因钠离子摄入过量引起的身体浮肿问题。

晨起多运动

改善晨起身体浮肿最快的办法就是运动，运动时血液循环加速，体温升高，体内多余的水分也会快速被代谢，不仅如此，运动还能从整体上提升基础代谢水平，坚持一段时间后身体就变得不那么容易浮肿了。