预防口臭从这五种习惯做起

口臭是生活中比较常见的一种口腔疾病，许多人会被口臭的问题所困扰，其实只要我们在日常生活中能做好饮食护理就能避免患上口臭，但是其实只要我们拥有好的口腔习惯就能有效的预防口臭，那么具体的方法有哪些呢？

预防口臭从这五种习惯做起

1、养成良好的口腔清洁习惯

比如吃饭以后及时漱口，早晚坚持刷牙或剔牙，定期做口腔检查，尽早发现及治疗牙齿疾病。另外，刷牙的时候别忘了轻刷一下舌头，因为舌头上的许多小颗粒下面也会暗藏细菌和菜屑，也会造成口气。

2、饮食健康，清热解毒

中医认为，口气属于胃肠道有“热”，因此主张有口气的人要尽量少吃“助热”的温里散寒类食物，适量吃一些清热类食物。饮食也要相对清淡，避免吃生冷、刺激性、有臭味及不易消化的、油腻的食物;进食时要细嚼慢咽;多喝水，多食蔬菜水果及豆类。

3、适当使用口香糖、漱口水

口香糖和漱口水可以简洁而快速去除牙面软垢，但是要掌握好时间，最好不要超过15分钟。而且有些人不适合嚼口香糖，如有胃病的人，长时间咀嚼会使胃酸分泌增加，空腹状态下会出现恶心、反酸水等症状。漱口水则不宜像牙膏一样每天使用，因为口腔中有一些正常的菌群存在，长期使用漱口水会引起口腔菌群的失调和结石的附着。

4、维生素C健胃化痰

对于单纯性的口臭，不妨尝试嚼点鲜橘子皮，因为橘子皮中含有大量的维生素C和香精油，具有健脾胃的功能。特别是金橘80%的维生素C集中在果皮上，每百克高达200毫克，因此，将果皮洗净与果肉一起食用，会感觉喉间津润、满口生香。

5、促进唾液分泌

人过中年后，唾液分泌减少，降低了口腔的自洁作用，所以中老年人更容易出现口臭。中老年人可咀嚼青橄榄、话梅，用甘草泡茶喝来增加唾液。而每天清晨空腹喝一杯温盐开水，可调节胃肠功能，也有利于消除口臭。

哪些食物容易导致口臭

牛奶：

如果牛奶残留在嘴里，口腔的温度和其他食物残渣很容易使其散发出难闻的气味，因此，喝完奶后记得漱口。

舌苔和牙垢：

牙垢会积聚细菌，挥发含硫化合物，导致口气变臭。刷牙、含漱口水或薄荷糖有助于暂时掩盖口气，但最好彻底清理牙垢。此外，舌头也是细菌的“窝藏地”，刷牙时应适当刷刷舌头，平时多喝水，保持口腔湿润。

肉食：

临床营养学研究显示，吃肉多会使身体产生异味的可能性增加。叶绿素可以作为人体的除臭剂，多吃绿色蔬菜有助于缓解体臭。

调料：

做菜时喜欢放咖喱、孜然等调料，会让人体散发出刺激性的气味。这种气味无法被完全消除掉，但经常刷牙、淋浴或使用止汗剂，有助于减少这种异味。

酒：

酒精会导致人体脱水，所以醉汉身上都会有种难闻的味道。此时多喝些水就能有所缓解。

大蒜和洋葱：

吃完大蒜的48小时内，人体都会散发出难闻的气味。吃大蒜和洋葱前，把它们放在水里煮熟，或是喝加了薄荷、生姜和柑橘的水，就能减轻口臭。