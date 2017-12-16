冬季防燥内要补水外要加湿效果才好

很多网友调侃南北方冬天的状态：“你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春”。进入冬天，北方开始供暖，让本就干燥的冬天雪上加霜，很多人因此出现口干、舌燥、嘴唇干裂、出血、皮肤干涩、咽喉干痛、尿少便秘等情况。因此，冬季防燥必不可少，而要想防燥，则需做到内外兼修，效果才好。

内要补水

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系教授马冠生指出，干燥的冬季，体内的水分容易流失。因此，及时补足水分是防燥的关键。补水，一是要足量喝水，二是通过合理安排饮食来补。

一是水补。要特别注意科学饮水，少量多次，喝水时间应分配在一天中的任何时刻。一夜的睡眠会丢失不少水分，早晨起床后喝一杯温开水。早餐前可以来杯蜂蜜水，可以起到润肠通便的作用。上班时间，茶水是不错的选择，绿茶、红茶……具体可根据自己的喜好选择，既可以补充水分，又可以心情舒畅地开始一天的工作。晚上在床头放一个保温杯，如果需要随时可以补充水分。

二是食补。食物是水分的第二大来源，蔬菜水果中含有70%-80%以上的水分，还含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维，能增强机体免疫力，对血管有良好的保护作用，还可以促进胃肠蠕动，防止便秘。最好能做到顿顿蔬菜、天天水果。

除了蔬菜水果，粥、汤也是“食”补的良好途径。大米、小米粥、杂粮粥等，不仅能补充水分，还可以补充矿物质、膳食纤维等营养素。银耳莲子汤、排骨莲藕汤等煲汤也都可以起到补充水分的作用。

外要加湿

马冠生提醒，冬季防燥，除了通过合理膳食进行调理外，还需要改善外部环境的干燥，只有通过内外兼修，才能更好地预防冬季干燥对健康的不利影响。

雾霾天空气污染严重，很多家庭不再开窗通风，使暖气房内空气急速干燥，给病菌的滋生和传播提供“温床”。专家提醒，采暖时应及时开窗通风，保持房间里空气的正常流通。在空气质量良好的情况下，家中应保证每天两次的开窗通风，上午8：00到10：00，下午4：00到5：00各一次，每次要超过半小时。

控制好居室温度、空气湿度也很关键。通常，室温在18℃至24℃之间、湿度50%至60%为宜。现在采取分户供暖，如果室内温度居高不下，可以关闭一组暖气的阀门。同时要定期清洁暖气片，保持室内卫生。

家中除了要常备温度计外还应备有湿度计，室内湿度最好保持在60%左右。可以在暖气片上搭一条湿毛巾、在家中放几盆水增加室内湿度，还可以在家中养几盆绿萝、吊兰等植物，或使用加湿器来调节湿度。

除了要做好加湿工作外，“护湿”同样重要。冬季宜使用具有保湿作用的化妆品。冬季洗澡次数不宜过多，以每周1-2次为宜。洗澡后可擦些护肤油，以保持皮肤湿润。在高铁、飞机上旅行时，可以使用喷雾型的增湿品护肤。