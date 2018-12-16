保持身材，冬季跑步爱好者们的小建议

想要在冬季保持身材但是跑步这项运动似乎变得越来越艰难，是什么成为了我们健康健美路上的绊脚石？一起来看看这篇文章给冬季跑步爱好者们的4个技巧，帮你击退那些难缠的小恶魔。

1、学会深呼吸

肺部只比肋骨小一点，但是大多数人倾向于使用这个强大器官的前三分之一。当你进行深呼吸时，肺部会扩张，隔膜下压，空气充满肺部。学会在跑步时运用这个呼吸方法可以帮你吸收大量氧气，防止头晕和恶心。经过一些训练和伸展，你可以发挥呼吸的全部潜力以增加持久力。利用瑜伽和普拉提进行交叉锻炼可以帮你学会用膈肌呼吸。

2、步伐配合呼吸

对于一个简单的节奏跑，每三四步一吸，然后一呼。当你调整呼吸节奏时要在脑子里默默计算步数。如果跑的太快，呼吸会逐渐加快以增加输出能量---每一两步一吸，每一两步一呼。如果你不能调整步伐配合呼吸节奏，那就试着快跑然后慢下来并重新找回节奏。

3、呼吸在冷空气下的变化

在寒冷的天气下跑步，通过鼻子呼吸是非常重要的，因为冷空气非常干燥，如果通过嘴呼吸会增加干燥并且降低空气温度。肺部不喜欢干燥空气，如果用嘴巴呼吸就会出现哮喘样症状，如气喘咳嗽。用鼻子呼吸不仅可以过滤掉空气中的杂质也可以温暖冷空气，从而减少肺部震动以减少这些哮喘样症状。

4、学会用鼻子呼吸

如果用鼻子呼吸对你来说太难，那就在温度急剧下降之前先练练这项技术吧。用鼻子呼吸可以帮你更深更有效的呼吸，并且适应在任何温度下跑步。如果你想要在冬天跑步却没有掌握如何用鼻子呼吸，你可以尝试带一条头巾（或者可以拉长的T恤），用其裹住鼻子和嘴巴来帮你吸收到达肺部之前的呼吸的水分和湿度。