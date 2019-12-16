6个5分钟“微运动”缓解疲劳强化小肌群

没时间运动的上班族可以每天拿出6个5分钟，完成简便易行的“微运动”，不仅可以缓解疲劳，更可以锻炼到平时不容易强化到的小肌群。长期坚持的话，更可以预防和缓解一些颈肩腰腿部疾病。

一、敲打脚尖改善腿脚无力

韩国景象新闻社前社长，国学院常任顾问张俊峰：2005年秋天，打完球不小心跌坐在地上。这一跌，让我亲身体验了“年过七十膝盖变得脆弱，腿部肌肉无力”的说法，上下楼梯都会觉得吃力。

偶然遇到一位健身教练，他让我每天试着做二百次的“敲打脚尖”。很简单，只要伸直双腿，把两脚的脚后跟靠在一起，两脚的大姆趾互相碰撞即可。做二百次大约需要两分钟，刚开始做的时候，两分钟显得很漫长和无聊。后来只要一有空就做，现在每天能做3000次左右。

两个月过去了，不但是膝盖，就连腿部都感觉更有力量了，行动也变得敏捷了。以前打网球时，大腿和小腿肚都无法放松，还会经常抽筋，第二天两腿会非常酸痛，不知从什么时候开始，这样的症状竟然消失了。

北京体育大学运动医学博士单威：敲打脚尖这个动作会使得腿部肌肉参与进来，进而起到锻炼腿部肌肉的效果，所以这个运动适合小腿无力的人群。

但这个运动对于膝关节的作用不大，这位读者感觉自己的膝关节好了，可能跟心理暗示有关系，人体有很强的自愈能力，加上强烈的心理暗示，会有痊愈的感觉。要提醒各位读者，运动也要适量，不能因为某项运动缓解了某些症状，就“玩命”做。

推荐一个保护膝关节的方法：坐在椅子上，将双足平放在地上，然后逐渐将一条腿伸直，并保持直腿姿势5~10秒钟，再慢慢放下。双腿交替进行，重复练习10~20次。

二、十点十分操缓解肩颈不适

北京朝阳区公务员赵辉：上班时，一直处于长时间低头看电脑、看手机、看文件的状态，工作的第三年开始出现肩颈疼痛的情况。起初家人帮助按摩还可以有所缓解，但是后来情况越来越严重，只有去找专业的医生做理疗才能缓解。

看到网上推荐“十点十分操”，跟着学了一下，身体先挺直站立，收下颌，挺胸收腹，两腿直立，两脚尖朝前，双手侧平举，像在钟表中时针、分针的9点15分的位置。然后双手再举到10点10分处，每天做100次至200次。起初做起来并不轻松，也没有什么效果。但大概做了一周就有所改善，疼痛感也慢慢消失。

北京市科学健身专家讲师团秘书长赵之心：长时间处于低头状态，肩颈部位的肌肉持续处于紧张状态造成肌肉疲劳，从而出现酸胀难受的情况。这样的情况持续一段时间，就有可能造成病变。这个操的动作可以让周围的肌肉全都参与运动，可以起到改善肌肉功能的作用。

建议这个操在早上的9点和下午3点以及睡前各做一次。如果一开始无法一次性完成200次动作重复，可以分几组完成，每组50次。