3种拉伸操作为有氧运动热身或放松活动

这套拉伸操可以作为大家平时的保健运动；也可以作为从事其他有氧性运动（如跑步、游泳、骑自行车等）前的热身或之后的放松活动；还可以在肌肉或关节疾病治疗的恢复期，作为身体“防线”的重建措施！

功效说明：

一个动作可以同时训练到多个肌群。

在拉伸的同时，能兼顾力量的强化，甚至平衡的训练。

所有动作的体位均符合正常生物力学，避免运动伤害的形成。

所有动作都简易可行且省时，无论是在家里还是在办公室均可执行。

动作一

★注意事项：

1、做所有动作时，请注意速度应保持缓慢，不要过快。

2、伸到极限的状态可以稍作停留10-15秒。

[要点提示]：

准备动作，站姿，双手自然垂放、两眼注视前方

弓箭步，双手平举，手臂伸直与地面评选，往前弓的那只脚，脚尖保持朝前方

侧弯腰，到极限，后脚向后延伸

恢复到准备动作，换脚做另一边拉伸

左右两边各做一次为一组，重复做3~5组

动作二

★注意事项：

1、此处仅示范向右转的动作，完整的动作是左、右各做一次。

2、做动作时，请注意速度应保持缓慢，不要过快。

再做一次向左弯腰的动作才算一组重复做3~5组

“动作详解”

Step1

准备动作：双脚微微分开，与肩膀同宽，膝盖微弯，双手平举，手臂伸直，与地面平行。

注意：膝盖稍弯

小细节要注意：切记不要耸肩，手部、肩膀必须保持放松，尤其是做第二组时，十分容易出现耸肩的情况。

Step2：

转动手臂：缓缓将手臂转至右侧极限，双手保持平举姿势。

Step3：双手顺势摆放：双手顺着Step2的姿势，将左手放于右肩，右手收于背后。就算手臂转至肩膀处时，脸部和腹部也要面向正前方

Step4：恢复成准备动作：双手往反方向转至正面，以恢复成Step1的姿势。

再做一次向左转的动作才算一组，重复做3~5组

动作三

★注意事项：

做动作时，请注意速度应保持缓慢，不要过快。

以下Step1~Step9

的动作为一组，重复做3~5组

“动作详解”

Step1：准备动作：双脚微微分开，与肩膀同宽，膝盖微弯，双手自然垂放，双眼注视前方。

Step2：举起双手：双手向前伸直，缓缓向上举起。

﹝正面&侧面﹞

Step3：手臂伸直举高：延续Step2的动作，将手缓缓高举至头顶上方。

Step4：放下双手：缓缓放下双手，并于空中画圆，像一个“大”字。

Step5：恢复成准备动作：逐渐恢复成Step1的准备动作

Step6：抬起双手：反方向缓缓抬起双手，像一个“大”字。

注意：双手抬起也要缓慢进行，切莫过快！

Step7：手臂伸直举高：在空中画圆，直到手臂举至头顶为止。

Step8：放下双手：接着由前方缓缓放下双手。

注意：双手放下也要缓慢进行，切莫过快！膝盖仍保持微弯

Step9：结束动作：恢复成Step1的准备动作。