8大素食清肺又瘦身，健康走过雾霾天

饮食瘦身遇上雾霾红色预警？不用怕，今天分享的8大素食清肺又瘦身，轻轻松松让你边吃边瘦，陪你健康走过雾霾天！

雪梨

雪梨果肉嫩白如雪，其味甘性寒，含苹果酸、柠檬酸、维生素B1、B2、维生素C、胡萝卜素等。有润肺清燥、止咳化痰、养血生肌之功效，特别适合秋天食用。梨可以生吃，也可以蒸，还可以做成汤和羹。雪梨中含有大量的膳食纤维和水分，有很强的饱腹感，而且糖分、热量都较低，对减肥有一定帮助。

清肺减肥指数：★★★★★

健康TIPS：雪梨性偏寒助湿，多吃会伤脾胃，故脾胃虚寒、畏冷食者应少吃。另外，梨含果酸多，不宜与碱性药同用，如氨茶碱、小苏打等。梨不应与螃蟹同吃，以防引起腹泻。

银耳

银耳又称作白木耳、雪耳等，素有“菌中之冠”的美称。银耳味甘、淡，性平，无毒，既有补脾开胃的功效，又有益气清肠、滋阴润肺的作用。能增强人体免疫力，又可增强肿瘤患者对放、化疗的耐受力。此外，银耳富有天然植物性胶质，外加其具有滋阴的作用，是可以长期服用的良好润肤食品。银耳也是种含膳食纤维的减肥食品，它的膳食纤维可助胃肠蠕动，减少脂肪吸收。

清肺减肥指数：★★★★★

健康TIPS：银耳本身应无味道，选购时可取少许试尝，如对舌有刺激或有辣的感觉，证明这种银耳是用硫磺熏制做了假的，切勿购买。

山药

多年生草本植物，块根圆柱形，含大量淀粉和蛋白质，还有维生素、脂肪、胆碱等成分，以及碘、钙、铁、磷等人体不可缺少的无机盐和微量元素。含一种多糖蛋白质的混合物“黏蛋白”，对人体具有特殊的保健作用，补脾养胃、补肺益肾。山药好吃又减肥促进新陈代谢山药是一种高营养、低热量的健康保健食材。

清肺减肥指数：★★★★☆

健康TIPS：山药薏米粥。将健脾祛湿的薏米与补肺滋精的山药各50克，每日煮粥喝，有补肺的功能，但又彼此平衡掉了薏米的寒和山药的粘腻。

百合

多年生草本球根植物，除含有淀粉、蛋白质、脂肪及钙、磷、铁、维生素B1、B2、C等营养素外，还含有一些特殊的营养成分，如秋水仙碱等多种生物碱。这些生物碱成分不仅具有良好的营养滋补之功，还具有养心安神，润肺止咳的功效，对病后虚弱的人非常有益。虽然百合淀粉含量很高，属于热量较高的蔬菜，但同时营养丰富，减肥期间可适量食用。

清肺减肥指数：★★★★☆

健康TIPS：百合银耳粥：注意要选用新鲜百合而非干的，这样的清肺效果最佳。百合30克、银耳20克、粳米50克煮熟后即可食用。

豆浆

含有丰富的植物蛋白和磷脂，还含有维生素B1、B2和烟酸以及铁、钙等矿物质，除了易吸收，所含的麦氨酸还可防止支气管炎平滑肌痉挛，从而缓解支气管炎，减轻肺的负担。豆浆健康、美容又养颜，实乃早餐佳品。其实，营养丰富的豆浆除了可以做早餐外，还有减肥丰胸的功效哦！

清肺减肥指数：★★★★☆

健康TIPS：一定要在100℃煮沸后再喝，以防止中毒。不要空腹喝，不要装于保温瓶内，不要一次喝过量，也不要与药物同服。

白萝卜

白萝卜至今种植已经有千年历史，在饮食和中医食疗领域都有广泛应用。其色白，属金，入肺，性甘平辛，归肺脾经，具有下气、消食、除疾润肺、解毒生津，利尿通便的功效。白萝卜里含有一种叫做异硫氰酸酯的辣味成分，这就是提高瘦身效果的秘诀，这个成分是硫磺化合物的一种，还具有抗氧化作用。

清肺减肥指数：★★★★☆

健康TIPS：萝卜种类繁多，生吃以汁多辣味少者为好，平时不爱吃凉性食物者以熟食为宜。白萝卜与黑木耳同吃易得皮炎，与人参同吃导致腹胀。

荸荠

荸荠皮色紫黑，肉质洁白，味甜多汁，清脆可口，自古有地下雪梨之美誉，北方人视之为江南人参。荸荠既可作为水果，又可算作蔬菜，是大众喜爱的时令之品。荸荠质嫩多津，可治疗热病津伤口渴之症，对糖尿病尿多者，有一定的辅助治疗作用。近年研究还发现荸荠中含有一种抗病毒物质，可抑制流脑、流感病毒。荸荠味甘，性寒，还有清热、化痰、消积的功效。

清肺减肥指数：★★★★☆

健康TIPS：荸荠不宜生吃，因为荸荠生长在泥中，外皮和内部都有可能附着着较多的细菌和寄生虫，所以一定要洗净煮透后方可食用，而且煮熟的荸荠更甜。另外，荸荠属于生冷食物，对脾肾虚寒和有血淤的人来说不太适合。

柚子

芸香科植物柚的成熟果实，含有糖类、维生素B1、维生素B2、维生素C、维生素P、胡萝卜素、钾、磷、枸橼酸等。性味甘寒，含有非常丰富的维生素C以及类胰岛素等成分，能健胃、润肺、补血、清肠、利便。柚子含有丰富果酸等，能有有效刺激胃肠黏膜，影响营养物质的吸收，从而抑制亢性食欲，有助减肥。

清肺减肥指数：★★★☆☆

健康TIPS：直接食用或做成柚子茶。柚子性寒，所以直接食用时不能过量，2到3块即可。