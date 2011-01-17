养生水让女人喝出肤白貌美好气色

都说女人是水做的，这话一点不假。水不仅可以补充身体必要的水分，还可以加快新陈代谢，促进毒素的排出。不仅如此，一些天然成分的水，还能够美容养颜，比护肤品还好使呢！

柠檬水

柠檬含有丰富的维生素C、糖类、钙、磷、铁等人体所需的物质，并且还有清暑开胃、清热化痰、预防心血管疾病和延缓衰老，美白提亮的作用。更重要的是，柠檬是碱性的，多吃碱性食物有防癌的功效，需要注意的是不要用开水泡柠檬，会破坏其中的营养，柠檬水是个好东西，但是要坚持喝才是重要的。

苏打水

苏打水是碳酸氢钠的水溶液，有助于缓解消化不良和便秘症状、抗氧化还有利于养胃的作用，比如用苏打水来泡柠檬片就是一个不错的选择，但是注意如果是胃酸分泌过多的人就不易长期饮用。

罗汉果水

在中医里，罗汉果是清热润肺、化痰止咳的首选，也是组成凉茶的重要部分，口感甘甜，无毒无副作用，常年服用，还可以提高免疫力，减肥降血脂，被人们誉为“神仙果”。

椰子水

天然椰子水，原料取自纯天然的青椰，富含多种天然电解质，具有良好的补水作用。椰子本身就含有大量的蛋白质、维生素、膳食纤维和微量元素等，是个营养丰富的超级水果，但是每天举着个大椰子钻个洞插根管来喝也是不方便的，利乐包装的天然椰子水就完美地解决了这个问题。

Detox Water

最近在ins上风靡的Detox Water凭借它超高的颜值和简单的制作方法，深受大家欢迎。拥有超模的身材其实很简单，利用平时的休闲时间，使用基水搭配草本植物和水果，自己DIY一杯天然维他命排毒水，赶走毒素，让你越喝越漂亮！

制作排毒水，一款合适的基水选择尤为重要。椰子水满满的天然电解质有助于快速补水。零脂肪零胆固醇，作为基水更不用担心发胖。特别推荐使用Vita Coco天然椰子水，它既完美保留了椰子水的新鲜又继承了椰子水的特征，作为排毒水的基水，天然美味又健康。

双莓排毒水

Detox Water当中比较受欢迎的一款。将树莓、蓝莓、薄荷叶、香蕉切整齐，依次放入罐中，倒入天然椰子水作为基水浸泡，密封冷藏若干小时，排毒抗氧化的双莓排毒水就做好了。众所周知，富含青花素、维生素、果胶的蓝莓是护眼神物，不仅能够舒缓眼部疲劳，还可提高夜间视力。这样的排毒水，制作简单，功效加倍，真的很适合上班族。

冰糖雪梨

众所周知梨有润肺清燥的功效，所以对咳嗽音哑的人有良效，高血压和肝不好的人常吃梨也有好吃，尤其在天干物燥的秋冬天，煮一壶冰糖雪梨，又温暖又养肺，肺主皮毛，肺部健康的话人的气色自然也好。

银耳雪梨

白色入肺，银耳有滋阴润肺、益气清肠的作用，而且还含有丰富胶原蛋白，配合雪梨一起煮，口感香甜，经常吃对身体有益处，还可以润肤，孕妇也可以食用，生出来的宝宝漂漂亮亮。

金银花莲子心

金银花清热解毒，莲子心清心安神，两者都是清热败火的良药，适合在天气干燥易上火的时候喝，但是本身都属寒，所以不建议长期服用，特别是胃寒或正处于经期的人。

枸杞红枣

枸杞是生活中最常见的药材，还有丰富的胡萝卜素，泡水、煲汤都会用到它。至于大红枣，还用我说吗，补血补气、提高免疫力、养颜养肝、排毒安神等等益处，尤其是对女性来说，在经期或是坐月子的是，喝红枣泡的水可以发挥它补血的良效，但是注意，如果只湿气较重的体质就不宜多食。

玫瑰红枣

玫瑰能够活血散瘀，调经止痛，但是味甘微苦，如果配合红枣，不光口感变好，营养价值也变得更高，玫瑰和红枣中所含的维生素C比柠檬中所含的还要高，但是注意不要用过热的水冲泡，容易破坏VC。

红豆薏米

女生的体质本来就会偏湿，湿气会影响人体的健康，还容易长痘和起湿疹。薏米是个特别好的东西，不仅利水消肿，美容养颜，还可以减少肿瘤发病几率，红豆配薏米熬粥，是祛湿利器，很家常又很方便，注意熬煮的时候只放红豆和薏米这两种，不要再放其他的尤其是大米，这样才能发挥它的功效。