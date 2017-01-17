运动不当最易遭受5大伤及预防方法

生活中适当的运动有益身心健康，可是，你知道日常生活中，运动不当会产生什么后果吗？运动不当最易遭受5大伤，你可知？

运动不当容易膝关节损伤

膝关节是支撑全身的部位，因而也是最容易受伤的部位，无论是足球、篮球、排球等球类运动，还是跳远、标枪等田径项目，膝关节都是受到冲击最大的部位，甚至一般的慢跑、爬楼也对膝关节有一定的影响。这是因为大部分运动都会有膝关节的屈伸和旋转的动作，这些动作会加速膝关节相关软组织的磨损。日常生活中的下蹲、站起也会增加膝关节的承重力，导致膝盖磨损。

怎么预防：不论是什么运动，做好热身，活动好膝盖，可以有效减少突发性伤病；膝部受过伤的人和老年人应佩戴护膝器具，给予膝关节一定地保护和支持；外出可以带个马扎，以便老年人久站导致膝关节受损。

运动不当女生容易下体创伤

1、外阴创伤

处女膜损伤是女性生殖器官最常见的运动伤害。一般来说，一字步、骑跨动作等需要把两腿劈开的姿势是造成这种损伤的“罪魁祸首”，其中，年轻女孩的黏膜组织比较脆弱，在进行自行车、双杠等运动项目和瑜伽的某些动作时尤其要留意。

除此之外，自行车、双杠等运动项目也可能使女性外阴部发生血肿。由于外阴部皮肤娇嫩、血管丰富，如果在活动中运动不慎，如外阴部与自行车的坐垫、横梁或者其他钝硬物相撞，尽管表面没有创伤口，但血管破裂后造成皮下出血积聚在疏松组织，很容易发生外阴部血肿，严重者伤及尿道和阴道甚至盆腔。

2、运动型闭经

根据国外的研究，运动量较大的少女中，相当大比例的人有月经初潮延迟、周期不规则、运动型闭经等异常现象，而且运动量越大初潮年龄越晚。黎燕霞解释，由于强烈运动会抑制下丘脑功能，造成内分泌系统功能异常，影响体内性激素的正常水平，从而干扰了正常月经的形成和周期。而这种月经异常通常出现在运动员身上，但如果过度运动减肥，一般人也有可能出现这种情况。

3、卵巢囊肿破裂

正常卵巢的大小和荔枝差不多，一般运动中的撞击不大容易造成卵巢破裂。然而，如果卵巢存在异常囊肿，因为囊肿内含液体，外壁组织薄而脆弱，在剧烈活动、抓举重物、腹部受到挤压或者碰撞之下都可能引起破裂。这时女性会突然感到下腹部疼痛，如果出血情况厉害的话，疼痛会延及整个腹腔。

4、子宫内膜异位症

目前医学界对于子宫内膜异位症的病因还没有定论，不过已经发现，先天性生殖器官畸形而出现经血倒流的病人中患子宫内膜异位症比例比一般人都要高，因此认为经血倒流和子宫内膜异位症有一定关系。

而女性如果在经期进行剧烈运动，同样有可能使经血从子宫腔逆流进入盆腔，随着经血内流的子宫内膜碎屑有可能种植在卵巢上，形成子宫内膜异位症。患者常出现痛经、继发性闭经，严重的甚至会导致不孕。

5、子宫下垂

妇女做超负荷运动，特别是举重等训练会使腹压增加，引起子宫的位置暂时性下降，但不会出现子宫脱垂。但是，如果长期超负荷运动，就会发生子宫脱垂。有试验表明，子宫位置正常的妇女负重20公斤时，宫颈的位置没有明显变化；负重40公斤时，宫颈就明显向下移位。

另外，刚刚生完孩子的女性，盆底肌肉在产褥期仍然处于充血、松弛的状态，这段时间里如果急于把肚子瘦下去而频频进行一些增加腹压的运动，也可能使子宫出现下移、脱垂。

女生怎样运动预防私处受伤？a、运动时要穿宽松、透气的内裤。因为女性私处的皮肤很娇嫩，过紧的内裤可能会在运动中磨损皮肤；而如果内裤不透气，女性阴道的分泌物和运动时的汗液就会成为病菌的温床，引发炎症。

b、月经期要慎重选择运动方式：可以适当进行散步等轻柔的运动，但要避免跑步、打球等运动量大的项目避免经血逆流；收腹、倒立、仰卧起坐、瑜伽的部分动作会挤压子宫，也有可能造成经血逆流。另外，做有骑跨动作时也要特别注意，骑自行车时遇上颠簸的路段要下车推行，因为这个时候的外阴也特别脆弱。

c、卵巢异常囊肿超过5厘米以上的建议接受手术治疗。

d、产褥期内的运动以收缩盆底肌肉的盆底康复运动为主，避免进行增加腹压的收腹练习。如果实在要做，躺着做比站着做较能预防子宫脱垂。

运动不当容易踝关节损伤

踝关节是人体在运动中首先与地面接触的主要负重关节，也是日常生活和体育运动中较易受损伤的关节之一。踝关节周围韧带（包括内侧副韧带、外侧韧带群、下胫腓韧带等）、骨结构以及肌腱在保持踝关节的稳定性中发挥了重要的作用，因而也易受伤。踝关节扭伤的发生率约占所有运动损伤的40%。即使是快走、慢跑崴到脚，也会造成踝关节的损伤。

怎么预防：运动前活动脚踝，扭伤过脚踝的一定要注意加强保护措施，比如佩戴护踝等；快走和慢跑的锻炼者，最好选择在比较平坦的道路上进行锻炼，防止意外伤害。

运动不当容易肌肉拉伤

人体大致有600多块肌肉，运动器官主要的组成就是骨骼肌，肌肉拉伤是骨骼肌损伤中一种极为常见的急性闭合性软组织损伤。所谓肌肉拉伤是肌肉在运动中急剧收缩或过度牵拉引起的损伤。这在热身、器材练习和肌肉力量训练等时容易发生。因而预防拉伤不能仅注意四肢，腰部、背部、颈部甚至臀部都有拉伤的危险。

怎么预防：做好热身，热身的强度应循序渐进；练习器械时，也要有步骤有计划地加大强度，不要突然加量；常运动的人要注意休息；老年人热身要做得更充分些，因为肌肉力量减弱，拉伤的风险也更大。

运动不当容易骨折

骨折是突然遭到外力冲击造成骨的延续性受到破坏，此外长时间从事体力活动，某一部位也会产生疲劳性骨折，大家熟知的姚明就是因为过度疲劳导致左脚踝中部应力骨折。骨折恢复期较长，也容易留下后遗症。50岁后的中年人尤其要注意，骨密度开始下降，有骨质疏松的趋势。

怎么预防：首先，参加强对抗项目一定要做好保护，戴好护具；其次，年纪大的运动爱好者最好从事一些对抗性低，消耗小的运动，如快走、慢跑、做操等；最后，不要太疲劳，锻炼需适可而止。

怎么运动降低运动损伤

1、选择适合自己的健身方式，年轻人可选择篮球、足球等剧烈运动；中老年人可选择散步、太极拳等温和运动。

2、动作要规范。调查显示，由于技术动作不正确而导致的运动损伤占35.6%，排在损伤原因的第一位。在运动健身时要注重身体基本素质锻炼，足够强的肌肉力量、良好的耐受性是完成各种技术动作的基本保证。

3、选择合适场地。调查显示，16.98%的运动损伤与场地不合格有关。

4、进行充分的准备活动。27.8%运动损伤的发生是因为准备不充分。运动前可做伸展练习。

5、运动时会大量出汗，电解质也会随汗液排除。及时补充可预防肌肉抽筋，最有效的方法就是喝运动饮料。

注意：如果运动时发生损伤，则应立刻停止运动，在患部敷上冰袋，20分钟后用弹力绷带包扎好，把患处举到比心脏高的位置就可以了。