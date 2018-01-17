防治冬季皮肤干痒要做好4件事

冬季，有些人感到皮肤发痒，特别是晚上睡觉时更是奇痒难忍，人们通常把冬天里皮肤发痒的毛病称为冬痒症。这是一种季节性的气象病，是随气候变化的不适反应。除了少数病人会出现瘙痒症状外，对大多数人来说，冬痒症不属于一种必须治疗的疾病。

引起冬痒症的原因，主要是与冬天寒冷和干燥气候有关系，因此它是一种季节性的气象病，是通过身体功能性调节来适应气候变化而出现的不适反应。冬天气候寒冷，空气干燥，人的机体为防止身体热量散失，皮肤及皮下小血管就收缩，皮脂腺和汗腺的分泌与排泄也随之减少，因而刺激皮肤中的末梢神经，使人发痒。

防治冬季皮肤干痒要做好4件事：

1、多补水

在冬季，皮肤往往会变得干燥、粗糙、脱屑，甚至皲裂，中老年人还容易出现皮肤瘙痒症。冬季给身体补水显得尤为重要，那么该如何补水呢？，首先要体内补水。为避免因体内缺水而引起皮肤干燥，补充水分就成了冬季护肤的重要方面，最好的方法是多喝水，多吃水果。同时还可以饮用果汁、矿泉水等。其次还要体外补水。洗澡虽能保持皮肤表面湿润，但水温过高可使水分散发，故洗脸、洗澡时的水温不可过高，选用去脂能力较弱、保湿能力较强的产品，避免使用肥皂等刺激性物品，洗澡后可外涂保湿霜来滋润皮肤以防止水分蒸发。

2、注意饮食

冬季皮肤调节性能差，为了保护皮肤，饮食方面也同样重要。李胜华医生建议，应多吃含维生素的新鲜蔬菜、水果及鸡蛋，少吃动物蛋白、脂肪，平时还应多吃滋阴润肺之物，如芝麻、蜂蜜，尽量少吃生葱、蒜、辣椒等刺激性食物。除此之外，摄入一些必需的矿物质也很有必要，如镁、钾等，因它们可消除疲劳、帮助消化、加速酶的活动，从而有利于保护皮肤，还起到美容美发的效果。

中医认为，不妨多吃一些“白色食物”。做菜时，可以选择白萝卜、白菜、冬瓜、百合、银耳、莲藕、莲子等。其中，白菜、萝卜这两种大众化蔬菜功效最好，可谓是最经济实惠的滋补品了。白萝卜含有多种维生素和矿物质，其中维生素C的含量比梨和苹果高出8-10倍；而白菜中含有丰富的维生素C、维生素E，可预防因燥热导致的皮肤干燥，其中的纤维素还可促使肠蠕动，预防便秘。

在烹调方式上，可做一些多汁的流食，如雪梨羹，把雪梨、银耳、百合一起煮，加入些藕粉，有清热生津、化痰润肺的功效；百合莲子小米小枣粥，有滋阴润燥、补肺养心、健脾生津的作用，适合在秋冬食用。此外，还可以煲一些冬瓜汤、莲藕汤、白萝卜花生汤、大白菜汤等。

3、保持充足睡眠

此外，冬季护肤还需要充足规律的睡眠和良好的精神状态。若心情苦闷、精神萎靡、恐惧、压抑、失眠或“夜猫子”一族，就会造成皮肤血液循环不良、营养供应不足，使皮肤苍白、干燥、出现皱纹、过早衰老等现象。因此，李胜华医生提醒广大读者，在多补充水分、清淡饮食的基础上，平时要注意调节情绪和加强锻炼，拥有健康的心态和体魄，每天还要保证有6至8小时的睡眠时间，这样才能拥有健康完美的肌肤。

4、皮肤瘙痒及时就诊

冬季皮肤瘙痒患者大多都有这样的经历，由寒冷的室外进入温暖的室内、热水烫洗或躺入被窝后，皮肤就开始痒了，难免搔抓一下，而结果往往是陷入愈痒愈搔，愈搔愈痒的恶性循环中，最终留下色素沉着和皮肤苔藓样变，使疾病久久不能治愈。因此对于已经发生皮肤瘙痒症的患者，在注意不饮酒类、不吃辛辣等刺激性食品，不搔抓、摩擦和不热水烫洗等方法外，还应及时到正规医院进行诊治，以使皮肤尽快恢复正常。