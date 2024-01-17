女性在经期间也能放心做的舒活运动

女性在生理期间到底适不适合进行健身锻炼，主要视自身情况而定。一般来说，大部份的女性在生理期依旧感觉良好，适度运动并不会让出血量变多，或造成难以平复的身体伤害。但如果下腹部的痉挛真的让你感到好崩溃，那就先乖乖倾听身体的声音，必要时记得请一天假。

但话说回来，如果你平时有保持运动的习惯，要是一发觉有经前不适的症状，就断然暂停平日规划的运动，那你是不是有两个礼拜都要赖在沙发上不走了？为了不干扰你的日常作息，接下来我们要教你几个在经期间也能放心做的舒活运动；你会发现，在生理期间适度运动，更能让你从内到外都变的红润清透、好不迷人！

1、慢步20~40分钟

就算是反对在生理期间做激烈运动或健身锻炼的专家，也不能不同意走路或慢步，是最能在不容易受伤的情况下，有效帮助调整经期不适的好运动。不管是经期前还是经期中，只要是能下床走动的状态下，不妨穿上舒服的凉鞋，擦上防晒，去公园散个步吧。

虽然光走路，并不能消耗太多卡路里；但趁着傍晚有微凉又舒服的秋风可吹时，牵着自己的手或宝贝爱人一起走一段路，你的心情不仅会悄悄变得愉悦起来，还会因为自己有运动到了而感到身心充足呢！

2、慢跑15~30分钟

如果你心里有想去慢跑的feel，那就别犹豫，跑吧！许多运动科学研究已证实，跑步的确能活化大脑，并产生能提振心情的化学物质脑内啡（endorphin）。所以，如果你因为生理期而感到心情郁郁寡欢，那就带上你的耳机，让音乐陪伴你的慢跑时光吧！

特别注意的是，你的体内除了正在排经血外，水分和电解质也会因慢跑而一併流失；提醒你，记得在开跑前、慢跑途中，以及跑完后的三个阶段补充足够水分，才不会让身体能量加速的耗尽，跑完反而变得疲惫无力哦。

3、瑜珈10~20分钟

一般来说，适合女性在生理期间做的瑜伽动作，因人而异；而技巧成熟度，与身体的柔软度也攸关着你能否胜任特定的瑜珈动作。除了不推荐你做倒立的动作外，有些瑜伽动作的确能替你缓解骨盘腔肌肉，放松因月经而感到腰酸的情况。如果对瑜珈还没那么上手，那就从简单的瑜珈花环式开始试试看吧！

1、把腰背挺直，两脚蹲在瑜伽垫上，双膝打开，脚掌分别向两边分开，尽你最大能力将两脚的脚跟，平放在同一水平线上。想像自己是一只开脚的青蛙，把双手自然的撑在胸前地上。

2、接着双手指尖朝后延伸，手心朝上，分别伸向左右脚后。

3、吸气，身体微微向前倾并保持平衡。双手穿过脚踝，在脚后跟与指尖相碰。双脚维持平衡张开的姿势，头可以微微朝下，慢慢的吐气。

4、有氧舞蹈30~45分钟

嘿，生理期来时，你心中的疯狂精灵是不是特别躁动，好想解放却又不知到该怎么解？亲爱的，我们完全可以理解，现在，一起来跳有氧舞蹈吧，这正是能为妳释放心中疯狂的最完美运动！

由于跳韵律操的老师通常都非常活泼，上课方式也十分轻松有趣，相信你很快就能转移注意力，轻松赶走忧郁！更棒的是，适当强度的有氧舞蹈除了消耗大量卡路里，也能替你疏解浮肿；加上流汗能加速新陈代谢的速度，让身体达到更深层的排毒。跳完韵律操，你几乎忘了‘好朋友’还在家等你呢！当然，水分也要记得适时补充才行哦。

5、跳舞，随你心情而定

大动作跳舞，这听起来好像不是一件在生理期可行的事；但如果你的情况不算太糟，跳跳舞其实能帮你提升心肺功能、促进血液循环，反而能让经血排得更顺畅喔。而且你有没有发现，跳舞其实是最不像在运动的运动；看着镜中打着节拍、动感又利落的自己，是不是忘了其实还深陷在生理期的苦海中呢？

跳舞不仅能展现魅力、肯定自己，本来身体还感觉恹恹一息，跳完舞，就能让你整个人焕然一新，重现快乐无忧的自己！另外，比起白天，在晚上跳舞更能有放松的感觉，也会让整个人看起来格外有魅力。现在，就选一首你最爱的舞曲，一起翩翩起舞吧！

小提醒：跳舞前一定要热身完全，结束后也必须进行缓和运动，以防止身体拉伤！

6、趴着，但别忘了呼吸

如果你就是个超级懒得动的女孩，那就利用在家看电视的休息时间，趁广告时做一些趴下动作，让身体彻底放松的同时也能帮自己的筋骨做一回大伸展。

1、让整个人面部朝下，趴在地上（如果地板太冰，记得铺一层毯子再趴下噢）

2、将你的手臂和手肘环抱于下胸

3、利用手臂和脚趾头的力量，将身体往上抬高，停留数秒，再放下。

看似好玩的趴下运动，对于生理期来说算是强度颇高的全身运动。先试着把身体抬高的时间停留到一个广告结束，再渐渐拉长至一整段的广告时间。你将意外，在这看似短暂的广告时间内，就消耗了超过300大卡的卡路里呢！多做几遍，你的腹部痉挛也将能获得不错的改善。

除了这六个适合在生理期进行的运动外，像是原地投篮、打太极拳、慢速游泳、慢速溜冰，也都是很不错的选择。只要时间不要过长就不会有受伤的危险。直到生理期第3-4天，待经血量开始减少后，就可以自行斟酌延长或加大运动量。

生理期的运动禁忌

生理期还没结束前，你应该避免参加需要技巧和反应能力的运动，像是攀岩、壁球、羽毛球、躲避球等，因为这些运动可能使你因失误、失利而变得更暴怒；情绪波动太大，对你可是没什么好处的。

用心倾听你的身体，因为它无时不刻都在对你说话。需要休息时，就别硬撑；想运动时，就从上面建议的运动开始做起吧！就算生理期，也不能剥夺你爱美丽的权利！