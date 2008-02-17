每天简单伸展给身体带来许多好处

每天花八个小时以上坐在办公桌前，两三个小时躺在沙发以上，自从离开学校之后，你有多久没有运动，或甚至是伸展你的筋骨了呢？也许运动对你来说几乎是不可能的任务，你也不爱汗流浃背的感觉，那伸展可能是不错的选择。每次伸展完，总是会有一种筋骨全开的莫名舒适感，如果你正驼背地坐在办公桌前不妨可以试试看。

即使现在是下午三点，你都会觉得精神百倍

每次到了下午都昏昏欲睡，提不起劲，即使喝了咖啡还是依旧觉得精神不振吗？不防尝试站起来伸展一下，让血液可以顺畅地在身体里流动，也让脑部不再有氧气不足的感觉。伸展会让唤醒你精神，也帮助比较不想睡觉。

伸展能帮助你提升平衡感

如果你是跟小编一样，每次走路都忍不住膜拜起天地的伟大，伸展可以帮助你增加肌肉的平衡感，比较不容易摔倒。有科学研究就测试42名学生，伸展30分钟后再站上平衡仪，会比为伸展前来的稳定，也就是说伸展能够有效调节肌肉的平衡度。

你会发现筋骨特别灵活，也比较少腰酸背痛

有人说瑜伽可以治疗背痛，这一点也没错。因为常常伸展能够舒缓僵硬的肌肉和关节，让你活动的时候可以比较灵活，你也会发现腰酸背痛渐渐减少了。RothmanInstitutePerformanceLab的医疗主任MichaelRoss提到，进行伸展动作然后停留几秒钟是最有效的方式，例如动动肩膀或是扭转手腕等等都可以帮助肌肉和关节获得舒缓。

深蹲也算是一种伸展

如果你的肌肉没有像瑜伽大师或是芭雷舞者一样灵活，试试看深蹲，不仅能雕塑身材之外，还能让膝盖和屁股关节获得有效的运动。但要记得动作要正确才不会伤到膝盖哦！

能够减少你的运动伤害

如果你本身有运动的习惯，一定知道伸展有多重要。它不一定能够完全帮助你的肌肉减少痠痛，但能够让你的大脑进入‘运动模式’，所以能够避免掉因为不专心而造成的运动伤害。而且，运动后的伸展更为重要，如果想要有好看的肌肉线条，或是跑步不想要有一大块小腿肌，就一定要做运动后伸展。

能够降低你的血糖

2011年时，有一项研究就发现，患有糖尿病的成人在喝过含糖饮料之后，经过40分钟的伸展，血糖有明显降低。所以，喝进太多的含糖饮料吗？赶快站起来伸展一下吧！

你的压力减少了

我们在打计算机的时候，常常不自觉会有一个动作，感觉肩膀几乎要跟耳朵连在一起了，或是肩颈跟打石膏一样僵硬，有很多气结。伸展能够让你僵硬的肌肉放松，也同够同时让你的身心获得舒缓，如果能够再加上大叫一下，应该可以释放许多的负能量。