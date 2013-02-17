9个日常生活中的小习惯缓解眼睛疲劳

信息化时代的好处就是方便快捷，但也有代价，许多上班族因为长时间对着手机和电脑，导致出现“数码眼”的症状——头痛，眼睛发红、疼痛、流泪，视力模糊等。那么该如何缓解这些症状？9个日常生活中的小习惯就能缓解你的眼睛疲劳。

每隔15分钟休息一会

每隔15分钟让眼睛休息一下，看看远方，做几个深呼吸，这样可以放松眼部肌肉。而且经常坐在电脑前，眼睛肌肉紧绷会影响肩膀和颈部肌肉的张力，所以偶尔要按摩一下肩膀和颈部。

增加眨眼次数

全神贯注的在电脑前工作的时候，人会降低眨眼的次数，你可以有意识的每隔10-15秒眨眼一次。这样可以让氧气和养分滋润你的眼角膜，而且泪液还可以提高你的视力。

佩戴电脑眼镜

戴着电脑眼镜用电脑的时候，应该和电脑保持50厘米到70厘米的距离。电脑眼镜和近视眼镜的焦点不一样，可以缓解眼睛对焦疲劳。过度用眼会导致眼部肌肉紧张，会增加眼部压力，造成眼睛不适。

保证显示器足够明亮

减少显示器的闪烁频率，闪烁会导致眼睛疲劳和头痛。明亮的画面会让你的瞳孔收缩，聚焦的范围会变大，这样会让眼睛更好的适应环境，人也可以工作的更舒服。

夜晚减少蓝光

哈佛大学研究表明，夜间的蓝光会抑制褪黑激素的分泌，最健康造成不良影响。褪黑激素的水平和糖尿病，肥胖和癌症的发病率相关，晚上尽量关掉电脑或者佩戴防蓝光眼镜，屏蔽掉有害蓝光。

服用维生素和矿物质

人体中眼睛对能量的需求是很大的，因此保证足够的维生素和矿物质对眼睛来说是很重要的。其中抗氧化成分和维生素是很重要的，维生素包括维生素A、C、E、B杂和锌，这有助于改善眼睛的健康，缓解眼部疲劳。

自然疗法

最常见的自然疗法是到花园中去赏赏花，可以治疗肌腱的张力问题，这一方法可以在很大程度的缓解长时间的使用电脑，造成眼疲劳。

增加光线

当你在使用电脑的时候，要是一盏灯都没有的话会增加眼睛压力，四周有光的话会减少眼睛压力。

检查电脑摆放的位置

电脑放置的位置很重要，因为不好地方会增加眼睛疲劳，好的位置是在眼睛四周50厘米到70厘米的范围内没有刺眼的光线。