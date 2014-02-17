健身专家运动完会吃的秘密食物

城市中的健身房越来越多，也不再是充满一片雄性气味，娇弱的女生也开始在重训区锻鍊体能，为了维持身材我也保持着上健身房的习惯，但下班赶忙去健身运动后，肚子通常非常飢饿，而时间一晚又怕只要进食，刚刚流的汗全部都白费。不过运动后吃‘对’食物，身体才能拥有充足能量，更能大力进行燃脂，所以安心吃吧！这里就有健身专家运动完会吃的秘密食物。

1、Chocolate 黑巧克力

辛苦做了2个小时的重训和跑步机后，真的感到身体的能量尽失，此时好想迅速地来点甜甜的轻食，高强度或是长时间耐力的训练之后，身体会产生自由基，为了能有效的排除对身体有害的自由基，摄取适量的抗氧化剂对身体将有很好的帮助，而可可含量高的黑巧克力就富含丰富的抗氧化剂。

2、Cottage Cheese 卡特基奶酪

运动过后，奶酪能提供大量蛋白质给身体复原所需的能量，并同时能填补你的口腹之欲。适量摄取‘Cottage Cheese’也有助于生成紧实肌肉，搭配香蕉一起吃，不仅有饱足感也很美味，是可以安心享用的点心。

3、Sweet Potato 地瓜

如果在空腹的情况下运动，热量很容易就会消耗完，运动的效果也会打折扣。记得运动前一定要吃些好消化、低GI的食物，运动后选择富含纤维质的地瓜果腹，就是充满饱足感又低脂的轻食。

4、Pea 碗豆

运动后补充适量蛋白质是首要重要的事，因为蛋白质是修复受伤肌肉、促进肌肉细胞的新陈代谢和生成的元素。而碗豆就拥有丰富的植物性蛋白质，对于运动后的养分补给，可有不输动物性蛋白质的营养价值。

5、Salmon 鲑鱼

鲜美的鲑鱼虽然是油脂较丰富的鱼类，但能够有效降低体脂肪，与提高免疫力，鱼类也含有丰富蛋白质，帮助生成肌肉，脂肪含量也比红肉少，想满足口腹之欲的人可以适量食用清淡调味过的鲑鱼料理。

6、Egg 鸡蛋

也许大家都知道运动后可以吃一颗茶叶蛋，是由于鸡蛋含有大量的蛋白质，但鸡蛋其实还有丰富的抗氧化剂以及许多维生素，如维生素A，B12，B2和B5 都将促进身体的机能调节的更好。

7、Cauliflower 白花椰菜

花椰菜内含丰富的维他命C，并且含有一种能加速肌肉生长的物质，帮助运动后的人提高肌肉质量，选择白花椰菜则是因为比起绿花椰菜而言，白花椰菜内含的维生素C较不容易因为水煮而溶解掉，除了水煮、加点橄榄油清炒，也能烤过后制成色拉享用，就是清爽的运动后美食。