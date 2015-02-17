刮油败火又能抑制食欲的5种食物

假期结束了，有没有中了“每逢佳节胖三斤”的魔咒？姑且先把体重增加放一边，有没有宝宝们也跟嘉姐一样上火了？每天大鱼大肉正餐甜点一顿不落，又在干燥的冬天，想不上火长胖也有些难度呢！趁着假期结束，美食大餐先放一放，这些刮油败火又能抑制食欲的食物来拯救你了！

牛油果

牛油果果肉所含的单不饱和脂肪酸可以增加细胞膜的通透性，让燃烧脂肪的荷尔蒙发挥更大的作用。还可以在一定程度上阻断“把脂肪储存起来”指令的传递；新陈代谢加速后的另一个好处就是可以保护细胞免受自由基的侵害，不愧是水果中的高手。

羽衣甘蓝

羽衣甘蓝叶搭配甜椒块、樱桃和西红柿，加少许酱汁就是一道不错的沙拉，嘉姐之前给大家推荐的健康色拉也是一个很好的选择哦！

鲑鱼

应该有很多热爱日料的宝宝们喜欢吃鲑鱼吧？这下你们可以肆无忌惮的吃起来了！野生鲑鱼中所含的omega-3脂肪酸群有助于改善胰岛素的敏感性，可以减少腰腹部脂肪堆积，同时还可以有效加快新陈代谢的效率，吐故纳新。多吃三文鱼可以维持钾钠平衡，消除水肿。

陈皮

陈皮含有挥发油、橙皮甙、维生素B、C等成分，它所含的挥发油对胃肠道有温和刺激作用，可促进消化液的分泌帮助消化，排除胃气，还可减少腹部脂肪堆积。会使大腿和腰有非常明显的曲线窈窕的特效。陈皮荷叶茶对于体重偏重的人，或肠胃负担过重的人，有降脂和减肥的功效。

奇亚籽

来自中美洲的优质食物，富含omega-3脂肪酸、纤维素和蛋白质，可以抑制食欲，加速新陈代谢，还能通过增加胰高血糖素的分泌量，进而起到燃烧脂肪的效果。干燥的奇亚籽浸泡15分钟后体积会膨胀10倍左右，食用后很快就让胃有了饱胀感，降低了实际的食物摄入量。