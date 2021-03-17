长期宵夜对身体的恶劣影响与改善方法

宵夜是指晚上九点过后，或是睡前三小时的进食。宵夜伤身这个道理我们都懂，但是是长期下来对身体到底有什么影响呢？应该怎么改善？

长期下来口气不好

有吃消夜习惯的人，会发现隔天一早起来容易出现口气不好的现象，因为太晚进食，而夜间都是身体器官、肠胃的休息时间，且因为缺乏运动吃完直接睡觉，也会造成延缓食物的消化，增加肠胃负担就会造成嘴巴散发出来的气味不太好。

诱发失眠

隔天一早要上班、上课，结果每天夜夜失眠，翻来覆去就是睡不着，只好起身找点东西来吃，这样的恶性循环相信大家都有过。但是吃消夜其实也是诱发失眠的原因呢！尤其喜欢在晚上吃咸酥鸡、麻辣锅或是喝酒，这些都会刺激神经中枢，让你的消化系统强迫处于工作状态，因而导致失眠。

增加坏细胞的可能

晚上是人体免疫力最弱的时候，因为身体也需要休息，但却是异常细胞（癌细胞等等）最活跃的时候。当吃消夜时，容易将食物的养分都提供给异常细胞，进而威胁健康。不过吃一些清粥、红豆汤等等清淡的食物相对起来就比较不会有什么影响，因为吃什么比什么时间进食更容易影响癌细胞的增生与否，把炸鸡、奶茶这些刺激性的饮食都先戒掉吧！

如何改善？

固定进食的时间很重要

生理时钟会记得你进食的时间，大概到几点就会让你有飢饿或是想吃东西的感觉，如果常常在半夜吃东西的话，那想戒掉消夜就不是那么简单了，因为你的身体会让你不自觉的想要吃东西！而再三餐以外还吃消夜就是肥胖的第一步，想减肥的人最好的方法就是把三餐的时间都固定好，且不过量进食。

聪明吃早餐

很多人都会不吃早餐，或是没时间吃早餐，但一天当中早餐其实是帮助你有精神度过一天的关键，只是现代人忙碌的作息模式，往往让晚餐成了一天中最丰盛的一餐，再外加消夜，这样会让你的胃很难消化，还有可能引起胃食道逆流、胃胀气等等身体不适的症状，导致晚上睡眠质量不佳，隔天又没精神让自己陷如恶性循环中。

远离油炸，多吃坚果

消夜能不吃就不吃，如果真的饿到受不了，也要记得远离重口味、腻口、麻辣等刺激性的食物，可以适当的选择粥、面包、清汤面、红豆汤等等较清淡的食物。而会失眠的人则可以在平时多吃香蕉、坚果、芝麻、蜂蜜、高纤饼干等等富含‘色胺酸’的食物，不仅不会发胖，还能够帮助睡眠。