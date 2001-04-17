人体最该喝水的9个时刻

我们的生存离不开水，每天都要补充水份，如今很多人对喝水越发讲究，对每天喝多少水也有着不同的看法，现在都在提倡多喝水那你知道喝水的好处有哪些？喝水的最佳时间你知道吗？

早上起床后

人体水分每晚约流失450毫升，早晨起床后会处于一种生理性缺水的状态。在尚未进食之前，空腹喝下一杯晾温的白开水是最好不过的了，这样能使血液得到迅速稀释，改善夜间脱水。如果条件允许，可以加一片新鲜柠檬，能起到清除宿便、排除毒素的功效。

临睡前

睡前不能喝太多水，否则频繁起夜会影响睡眠，但也不能不喝水，应该抿两口再睡觉。因为当人熟睡时，体内水分丢失，造成血液中的水分减少，血液黏稠度变高。临睡前适当喝点水，可以缓解该现象，从而降低发生脑血栓的风险。此外，老年人睡前最好在床边常备一杯水，感觉口渴需马上喝几口。

下班离开办公室前

上班族常常会因忙碌的八小时工作而忽略了饮水，建议这些人养成下班前喝几口水的习惯。因为，长期饮水不足，膀胱和肾都会受到损害，容易引起腰酸背痛，影响工作效率。此时不需要喝太多，一纸杯的量就足够了，否则容易在下班路上“尿急”。

吃咸了后

吃太咸会导致高血压、唾液分泌减少、口腔黏膜水肿等。如果吃咸了，首先要做的就是多喝水，最好是凉白开或柠檬水，尽量不要喝含糖的饮料或者酸奶，糖分反而会加重口渴感。淡豆浆90%以上都是水分，并且含有丰富的钾，可促进钠排出，也是一种很好的选择。

饭后半小时

饭后不要立刻喝水，否则会冲淡、稀释唾液和胃液，使蛋白酶的活性减弱，影响消化吸收。建议一般人饭后半小时饮水，200毫升左右。喝时要小口小口地喝，否则频繁、大量饮水容易烧心。容易烧心的人宜在饭后2—3小时，每间隔20—30分钟喝3—4小口。

开空调半小时后

空调房内空气干燥，容易造成人体水分流失，鼻腔等处黏膜过干，甚至引发支气管炎。因此，在空调房逗留超过半小时以后，就要及时补充水分，白开水、矿泉水、柠檬水等即可，水温以40℃左右为宜。

洗澡后

洗完澡，很多人常常觉得渴，端起一杯水一饮而尽。殊不知，洗热水澡后，身体受热血管扩张，血流量增加，心脏跳动会比平时快些，喝太快会对健康不利，尤其是老人，应该小口慢速喝下一杯温水。

便秘时

缺乏水分是便秘的原因之一。便秘的人可以适当多喝点水，一定要大口大口地喝，吞咽动作快一些，这样水就能尽快到达肠道，刺激肠蠕动，促进排便。在补充水分的同时，还可以吃些韭菜、芹菜、苹果等富含膳食纤维的果蔬，缓解便秘的效果更佳。

发烧时

人在发高烧时，会以出汗的形式散热，以致消耗大量水分，严重的会引起脱水。因此，发烧期间及时补水十分重要。可以少量多次地喝温开水或温葡萄糖水，大概每半小时喝一次。喝点小米粥、绿豆汤也是不错的选择。