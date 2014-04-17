10种吃饭坏习惯越早改变越早强壮身体

我们天天都在吃饭，有一些小习惯你可能经常做，但它们可能都是错的！越早改变，不仅能愉悦心情，还能强壮身体。

1、趁热吃

别人常招呼你要赶快趁热吃，饭趁热吃是没错，可是如果温度超过65℃，就会口腔溃疡、食道溃疡，大错特错！

超过65℃的食物，足以烫伤粘膜，经常过热吃还容易得胃病！要记住摊凉十分钟，心急是吃不了热豆腐的哟~

2、狼吞虎咽

狼吞虎咽造成的第一个危害是容易吃多，第二个危害是增加肠胃负担，怎么看都不好。

细嚼慢咽才是吃饭最佳的方式，还能增加饱肚感，有利于减肥，促进营养吸收~

3、挑着吃

只吃自己爱吃的，就很容易变成挑食偏食，时间长了，营养不均衡，免疫力下降，各种疾病就会趁虚而入。

各种类型的蔬果肉类，每天都要摄入，尤其是小朋友，均衡搭配食物才能健康成长~

4、冷热混吃

很多人都会一边火热的吃火锅，一边喝冰镇饮料，吃冰淇淋，觉得很爽，但你的胃就很不爽了。

冷热交替着吃，可能使消化系统发生痉挛，让你出现肚痛或者拉肚子的情况。用热水代替冷饮，不仅利于消化，还能减少糖分！

5、喝饮料

吃饭不喝汤，配饮料？这听起来似乎很完美，但不管你喝下去的是哪种类型的饮料，里面都是糖。

吃饭就应该喝汤，不但暖胃还能帮助控制食欲，其他的液体就靠边吧~

6、边吃边玩手机

手机配饭，这已经是很多人改都改不掉的习惯。吃饭的时候注意力被手机吸引，就算你已经饱了也会不知不觉的吃到撑。

用电视、电脑佐餐，也是这个道理。小编觉得吃饭的时候，和家人聊聊天才是最好的活动。手机什么的，还是放下吧！

7、吃饭姿势不对

含胸驼背吃饭、蹲着或者坐在沙发上吃饭、在矮桌前吃饭，这些姿势都会对胃部和腹部造成压力，影响消化。

最正确优雅的饭姿，应该是挺直腰背。这样别人再怎么偷拍也不怕，朋友们记住咯~

8、饭后吃太多甜点

饭后吃点甜的，看起来是多么优雅洋气啊！可是已经从正餐中获得了足够的糖，再吃甜点，只会让身体吸收多余的葡萄糖和淀粉。

9、谈扫兴的事

心情不好，就想要吃吃吃。像无底洞似的，越吃越多，于是越长越胖，这个道理相信大家都是懂的。

一个人的情绪，是会影响消化能力的。吃饭的时候讲些不开心的事，会影响消化。

10、饿了什么都吃

人极度饥饿时，食欲尤其旺盛，什么都想吃能吃。但此时肠胃处在一个很虚弱的状态，大吃大喝只会造成食滞。

所以说，特别饿的时候，应该先吃一些粥类的流食，才能再吃其他的。不要喝牛奶、豆浆和酸奶，这类可能会引起消化问题的东西。