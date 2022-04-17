最适合女性养生的五种食物

女人一生都在寻求变美的方法，不管是外在的护肤方法，还是内在进补方式。食补是通过吃来对我们身体进行保养，既满足了食欲又能获得健康与美丽，赶紧看看最适合女性养生的五种食物吧！

低脂酸奶：润肠补钙

以低脂酸奶最佳，可以改善肠道环境，提高机体免疫力，含有丰富的钙元素，能预防骨质疏松。除此之外，酸奶中的益生菌更有助于保持体内菌群平衡。以酸奶作为零食，有控制食欲的功效，一星期可饮用3—5次酸奶，如果你不喜欢酸奶，脱脂牛奶和奶酪也是不错的选择。奶制品几乎包含了人体所需要的所有营养素，各种营养素之间的比例配搭也平衡。

黄豆：天然荷尔蒙

豆类中的异黄酮有助调节女性荷尔蒙以及减轻女性更年期的症状，对妇女顺利度过更年期最为有益。豆类也是蛋白量高的食物，能够降低胆固醇还能将妇女更年期的潮热反应减少到最低程度，同时能使骨骼健壮。每天至少补充25克豆类蛋白，大概是每天两杯半豆浆的量，还能减低乳腺癌的发生几率。

红枣：美容养颜

红枣：被誉为“铁杆庄稼”、“木本粮食”，又名大枣，与桃、梅、杏、李（或栗）并称“五果”，维生素含量极高，民谚“一日吃三枣，一世不显老”，又称“天然维生素丸”，连续吃红枣的病人，康复速度3倍于单纯吃维生素药剂。

牛肉：补铁高手

由于妇女一生中有很长的月经期，每天比男性多损失铁0.56毫克，这使得女性比男人更容易贫血。血液中含铁量低，会引起严重的疲劳。但除肉类（包括动物肝脏和血液制品）外，其他食物中的铁很难被吸收。成年女性每天至少吃2两肉。100克生牛肉里至少有3毫克铁，另外牛肉的脂肪含量低，既增加能量又抑制体重。对女性来说，绝对是一种绝佳的能力补充剂。

猕猴桃：富含维C

富含维生素C的水果，对女性尤为重要，猕猴桃被称为“水果之冠”的猕猴桃含有高密度的营养素。一个猕猴桃就能保证你全天所需的维生素C，此外它还提供了丰富的维生素A，以及植物纤维和钾。猕猴桃食用起来也很方便，用刀切成两半，拿勺子像舀冰淇淋一样，就能尽情享用了。每天摄入4两左右的水果，富含维生素C的水果最好。