一辈子最正确的生活方式

关于饮食
1、在牛奶和豆浆之间，选择后者；
2、觉得还可以再吃半碗饭时，离开餐桌；
3、即使身体不感到饥渴，每天也要至少饮用4杯水；
4、多喝酸奶；
5、远离烟酒；
6、在食谱里添加杂粮和蔬菜；
7、饮绿茶胜过红茶；
8、重视早餐多过晚餐；
9、控制盐的用量；
10、起床后先刷牙，再喝水；
11、不喝久煮的火锅汤；
12、一早一晚，两个苹果可以有效改善便秘；
13、饭前吃水果胜过饭后；
14、每周至少吃一次鱼；
15、远离可乐等碳酸饮料；
16、睡前可以来一杯红葡萄酒。
关于运动
1、多享受早晨8－9点的阳光；
2、慢跑快走；
3、热水泡脚可有效预防静脉曲张；
4、精神极度疲倦时，不适宜以运动减压，休息更重要；
5、冬季少做户外运动；
6、10层以下，不乘坐电梯；
7、站着看电视；
8、每天运动半小时，而非周末运动3小时；
9、经常散步；
10、睡半硬的床铺更有利于颈椎健康
11、运动后休息半小时再入浴
关于生理
1、不翘二郎腿，以免压迫神经；
2、去年的衣服要进行曝晒后才可以穿；
3、不要总吃剩饭剩菜；
4、头发不要洗的太勤，2-3天一次即可；
5、午休一定要躺着睡，不能超过40分钟。