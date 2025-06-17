向大家分享一些夏季养生知识

夏季是一年当中最热的时候，人们常会觉得身体莫名的不适，对于夏季该如何养生，相信很多人都是比较迷茫的，不知道夏季吃什么对身体好，也不知道一些常见的生活习惯其实是养生误区，今天就向大家分享一些夏季养生知识。

1.空腹饮茶

过多饮茶，尤其是空腹时饮茶极易导致茶水消耗人体的阳气，如果再是喜欢食咸之人，咸味引茶入肾，消烁下焦肾阳，使人易于罹患手足疼痛之痹症，以及下元虚冷的腹泻、痛经等病症。因此，夏季饮茶，应是在餐后饮两到三杯为宜，有饥饿感则立刻停饮。

2.冷水洗浴

冷水洗浴是很多人喜欢的消暑方式，尤其是中青年男性，但夏季天气炎热，人的汗孔肌腠均处于开泄状态，因此，寒气极易侵入人体，导致阳气暗损。常见的病症如手足发凉，小腿转筋，视线模糊不清，甚至出现不明原因的发热情况。同时，即便你选择的是热水洗浴，也要注意浴后避风，对小儿更要注意这一点。

3.夜卧贪凉

传说古代曾有一人，因其家人代代均不长寿，特来请教养生大师彭祖。彭祖随此人到其家中细细查寻，发现这家卧室中的墙壁上有一个孔洞，这个孔正对着睡觉之人的头部，彭祖就让人把那个孔堵上，自此以后，那家人果然长寿了。

原来，中医认为“头乃诸阳之会”，头部是人体阳气的汇聚之处，夜卧吹冷，极易导致阳气折损，天长日久，则阳气散尽而毙命。因此，我们现代人尤其要注意，不可晚上睡觉整夜开空调，这种习惯易导致伤风、面瘫、关节疼痛、腹痛腹泻，对身体的损伤非常严重。

对小孩不要在其睡着后进行扇风取凉，否则，易于患手足抽搐、风痹等症。“避风如避箭，避色如避乱，加减逐时衣，少餐申后饭”，这一养生的口诀就是根据天气变化来进行加减衣物，申时（下午3~5点）以后少进餐，也是夏季的养生要求之一。

4.夜食生冷

夏季夜短，年事稍长之人或体质稍弱者不易消化饮食，生吃蔬菜、瓜果等本为夏季慎食之品，夜间尤其要注意慎食此类食物，肉、面、粘腻之物也不宜在夜间食用，否则可引起腹胀、吐泻等病症。