快快美
当前位置：快快美 > 保健 > 正文手机浏览本页
热门搜索保湿 瑜伽 面膜 发型 美白 减肥

适合女人的6种补肾食品

来源：快快美　时间：17-06-26　字体： 　标签：补肾　阅读：

适合女人的6种补肾食品

肾虚容易导致眼花、眩晕、记忆力下降、月经不调，而且肥胖也与肾虚有一定的关系，补肾密切的关系到女性的健康与美丽，所以女性一定要知道女人如何补肾，下面是一些适合补肾的食品，女人们都了解一下吧。

1.百合

百合有多种品种，大多数品种都可作为蔬菜食用和药用。百合性微寒平，中医常用于清火、润肺、安神的功效。百合含有多种生物碱，其对白细胞减少症的预防恭喜极好，并可提高人体免疫力。

2.黑豆

黑豆含有丰富的微量元素，对抗衰老、降血压有良好的功效，且黑豆所含的丰富粗纤维可助于消化，防止便秘。黑豆性味甘，有活血、清热解毒、滋养健血等功效。

3.阿胶

阿胶有促进健康人淋巴细胞的转化作用，同时通过对钙代谢的影响，改善人体内钙的平衡。阿胶的补血养血、滋阴润燥功效也是不容分说的。

4.当归

当归含有正丁烯酰内酯、烟酸等多种药用成分，当归可改善肾功能，减轻肾损害，其对促进肾小管病变的功效作用很好，对肾脏的保护作用也很强。

5.黑芝麻

黑芝麻含有多种人体必需的氨基酸，氨基酸在维生素的作用下，能加速人体代谢，多吃黑芝麻能预防贫血、活化脑细胞，黑芝麻还可治疗肝肾虚弱所致的眩晕、四肢乏力等病症。

6.龙眼干

龙眼干不仅含有多种成分的营养，特别对孕妇和坐月子的女性保健功效也非常好。龙眼干性味甘平，补血益智、养血安神的功效也属一流。

赞赏文章
查看所有评论
共有0位朋友发表了评论
健康洗头发的正确方法可减缓衰老

健康洗头发的正确方

排毒养生法拥有健康和光泽肌肤(图)

排毒养生法拥有健康

五个丰胸动作防止乳房下垂(图)

五个丰胸动作防止乳

最适合女孩子的六项运动(图)

最适合女孩子的六项

简单瑜伽动作助你远离乳房疾病(图)

简单瑜伽动作助你远

对人类健康有益的十大食品排行榜(图)

对人类健康有益的十

电脑族每天必喝的四杯茶(图)

电脑族每天必喝的四

电脑一族必备的六类防辐射食品(图)

电脑一族必备的六类

10种错误生活方式让女人衰老十岁(图)

10种错误生活方式让

女性保护卵巢的七个好习惯(图)

女性保护卵巢的七个

本版推荐主题
本版热门主题
关于我们联系我们友情链接在线投稿网站地图
快快美版权所有 赞助本站
SiteMap RSS