适合女人的6种补肾食品

肾虚容易导致眼花、眩晕、记忆力下降、月经不调，而且肥胖也与肾虚有一定的关系，补肾密切的关系到女性的健康与美丽，所以女性一定要知道女人如何补肾，下面是一些适合补肾的食品，女人们都了解一下吧。

1.百合

百合有多种品种，大多数品种都可作为蔬菜食用和药用。百合性微寒平，中医常用于清火、润肺、安神的功效。百合含有多种生物碱，其对白细胞减少症的预防恭喜极好，并可提高人体免疫力。

2.黑豆

黑豆含有丰富的微量元素，对抗衰老、降血压有良好的功效，且黑豆所含的丰富粗纤维可助于消化，防止便秘。黑豆性味甘，有活血、清热解毒、滋养健血等功效。

3.阿胶

阿胶有促进健康人淋巴细胞的转化作用，同时通过对钙代谢的影响，改善人体内钙的平衡。阿胶的补血养血、滋阴润燥功效也是不容分说的。

4.当归

当归含有正丁烯酰内酯、烟酸等多种药用成分，当归可改善肾功能，减轻肾损害，其对促进肾小管病变的功效作用很好，对肾脏的保护作用也很强。

5.黑芝麻

黑芝麻含有多种人体必需的氨基酸，氨基酸在维生素的作用下，能加速人体代谢，多吃黑芝麻能预防贫血、活化脑细胞，黑芝麻还可治疗肝肾虚弱所致的眩晕、四肢乏力等病症。

6.龙眼干

龙眼干不仅含有多种成分的营养，特别对孕妇和坐月子的女性保健功效也非常好。龙眼干性味甘平，补血益智、养血安神的功效也属一流。