夏日健身建议让你的运动变得更舒服

到了夏天，室外健身就变成了一间略有点困难的事情，在高温下不要说跑步，就连正常走路都会觉得难以忍受。我们给你一些夏日健身的建议，稍加注意让你的运动变得更舒服。

换个运动方式

夏天换个清凉的运动方式吧，比如在有空调的室内蹬动感单车，或者最好的方式是去游泳，不出汗不代表你的运动就没有效果。在清凉的环境中仍然能够消耗热量。

将淋浴水温度调低一点

夏天身体很容易过热过烫，尤其是在高温的室外运动过后，将淋浴的水温调低一点，有助于给身体降温。也能给暴晒过后的肌肤一点休息。

缩短你的运动时间

炎热的夏季，不要觉得出越多的汗就会越有效果，不要为了出汗而强迫自己过多的运动，每次只要短短的十分钟其实就可能帮助你达到消耗热量的作用，而一天运动2-3次也是可以的。

尽量安排在凉快的时候去运动

关注一下天气软件吧，找到每天最凉快的一个时段，一般来说，最凉快的时候都是早上，所以夏天把运动时间改成早上，相对更安全一些。

选择透气性较好的运动装

轻薄、吸汗功能较好、透气性能好的运动服装是你必须需要的，它们能够让汗水远离你的皮肤，所以你会感觉到自然的凉爽，而不是粘腻的感觉。

找个凉爽的地方并且放慢运动频率

比较阴暗的林间小路、沿着海岸线的海滩，都是夏日锻炼的最好地方，会比街道降温10度。而每次锻炼不要超过30分钟，时间再长，你的身体就会过热了。

保持整日饮水

不要只在运动前后饮水，而是整天保持大量的饮水，才能让身体关节和细胞中都充满水分，只在运动前后饮水也会造成脱水症状。每15分钟就保持一定水分的补充对你更好。