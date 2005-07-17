宫寒如何调理？中医教你几个暖宫方

宫寒在中医里面的范围比较广泛，宫寒对于女性的危害是非常大的，一般会引起女性不孕，所以女性宫寒一定要注意调理。

很多女性朋友有月经不调、痛经、四肢畏冷的情况，单一的和红糖水或贴暖宝宝的并不能根除这些症状，原因就是这并不是单纯的着凉所引起的，而是宫寒。

中医“宫寒”的概念，简单地说就是子宫寒冷，但是，中医的“子宫”与西医的子宫不同，它的范围要更大些，包括子宫、卵巢等多种器官的功能。宫寒会导致不孕不育，就是西医常说的排卵障碍不孕，从中医来讲就是子宫的环境不适合胎儿生长。

宫寒分先天和后天两种

先天是由于肾阳虚，体内阳气不足，内寒导致的宫寒。症状有畏寒怕冷、腰膝酸软、总感觉腹部发凉甚至腹痛、头晕乏力明显，月经量少等。后天是由自然界寒邪（外寒）侵袭到体内导致的。比如爱吃冷饮等寒凉之物，夏天空调温度过低、常穿露脐装、冬天衣着单薄等，用不正常方法快速减肥也会导致宫寒。

中医在治疗宫寒不孕方面是有优势的，不仅可以中药治疗助孕，还可以明显改善症状。内寒以“补”为原则——补益肾阳、暖宫散寒，外寒以“驱”为原则——散寒祛湿、活血祛瘀。

子宫是女性体内最怕冷的地方，除中药治疗外，教你几个暖宫的小方法：

饮食

子宫须常暖。中医学认为，女性属阴，不要贪凉，吃了过多寒凉、生冷的食物后，它们进入体内会消耗阳气，导致寒邪内生，侵害子宫。所以即使炎夏，也不要吃过多的冷饮等寒凉之物，冰箱里的食物最好放一会儿再吃。如果有凉、热两种食物东西要吃时，先吃热的，再吃凉的。有很多食品，虽然常温下食用，但它却是寒性的，如西瓜、梨、绿豆、白菜、白萝卜、苦瓜等，也要适可而食。

养成饭前喝汤的习惯，一些具有温热性质的汤，如酸辣汤、胡辣汤等，可以缓慢地帮助蓄积体内热能。平时也应该多吃一些补气暖身的食物，如核桃、枣、花生、山药、枸杞、桂圆等。如果日常有受寒现象，例如淋雨、受凉等，一定要事后补救，给自己煎一碗驱寒汤：生姜5片，水煎10分钟，放2勺红糖，驱走寒气。

运动“动则生阳”，寒性体质者格外需要经过运动来改善体质，快步走最简单，上班、下班随时都可以。如果在卵石路上走更好，可刺激足底的经络和穴位，疏通经脉、调畅气血、改善血液循环，使全身温暖。慢跑、跳绳都不错，如果游泳的话要注意最好在温泉游。

避寒

夏天到处都有空调，注意别坐在空调下面，也不要让冷风从背后吹着你的背部、腰部，把空调扇叶往上打，温度要在26度以上。也不要趴在办公桌上午睡，这样比较容易被寒气侵袭。有机会就要出去走走，多接触自然界的空气。不要坐草地、石头、水泥地这样有寒气的地方。冬天要把腰腹护好，腿脚穿暖，切不可为了外在美而损害自身阳气。另外，不要随意减肥。

泡脚

把艾叶、红花、小茴放入水中烧开，待水温适合时泡脚，有暖宫散寒、活血化瘀、舒通经络的作用。