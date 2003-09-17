10大食物帮助人体清肠排毒

蜂蜜

味甘，性平，自古就是滋补强身、排毒养颜的佳品。

功效：对润肺止咳、润肠通便、排毒养颜有显着功效，很容易被人体吸收利用。早晨空腹喝一杯蜂蜜水，有美容、清肠通便的功效。对防治心血管疾病和神经衰弱也很有好处。

胡萝卜

味甘，性良，养血排毒，是健脾健胃的有效解毒食物，含有丰富的胡萝卜素和多种维生素。

功效：与体内的汞离子结合后，能有效降低血液中汞离子的浓度，加速体内的汞离子的排除。白萝卜、红萝卜、小萝卜也具有上述功效。

适合症状：用于铅、汞超标的化妆品或饮食中铅汞引起的黄褐斑、蝴蝶斑等皮肤问题。

海带

味咸，性寒，是化痰、消炎、平喘、排毒、通便的理想排毒食物。

功效：海带中的碘能被人体吸收后，促进有害物质、病变物和炎症渗出物的排除，同时海带含有一种叫硫酸多糖，能吸收血管中的胆固醇，并排出体外。

适合症状：甲状腺肿大和碘缺乏而引起的病症，高血压、动脉硬化、药物中毒、浮肿

木耳

味甘，性平，是排毒解毒、消胃涤肠、和血止血的最佳食物。

功效：木耳含有一种植物胶质，有较强的吸附力，可将残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附，再排出体外。

适合症状：从事粉尘环境中工作的人，特别应多食。

苦瓜

味甘，苦，性平，是解毒、养颜美容的少有食物。

功效：苦瓜含有一种具有明显抗癌功效的活性蛋白质，能够激发体内免疫系统防御功能，增加免疫细胞活性，清除体内有害物质。

适合症状：苦瓜虽口感略苦，但余味甘甜，女性应多吃，以利经血调顺。

猪血

功效：猪血中的血浆蛋白被人体内的胃酸分解后，产生一种解毒清肠分解物，能将有害粉尘及金属微粒排出体外。

适合症状：长期接触有害有毒粉尘的人，特别是每日驾驶车辆的司机。另外，猪血富含铁，对贫血而面色苍白者有改善作用。

荔枝

味甘，酸，性温，是解毒止泻、生津止渴、排毒养颜的理想食物。

功效：荔枝有补肾益精、改善肝功能、加速毒素排除、促进细胞生成、使皮肤细嫩等功效。

适合症状：皮肤粗糙、干燥，尤其是经常熬夜引起的肾虚等。猪血：味甘，性温，是解毒清肠，补血养容，排毒养颜的理想食物

绿豆

味甘，性凉，是清热解毒、祛火的常备食品。

功效：常食能帮助排泄体内毒素，促进机体的正常代谢。

适合症状：许多人在吃过肥腻，煎炸，热性的食物之后，容易出现皮肤瘙痒、暗疮、痱子，绿豆具有强力解毒功效，可以解除多种毒素，绿豆可以降低胆固醇，又有保肝和抗过敏作用，在绿豆汤中调入蜂蜜饮用，排毒养颜功效更佳。

茶叶

性凉，味甘苦，是清热除烦、消食化积、通利小便的排毒卫士。

功效：对醒脑提神、清目、消暑解渴的功效尤为显着，茶叶富含一种生物性物质——茶多酚，具有解毒作用。茶多酚作为一种天然抗氧化剂，可清除活性氧自由基，用于保健强身和延缓衰老。

适合症状：茶有明显的防癌抗癌作用，坚持饮茶有防止肿瘤产生的积极功效。

黄瓜

味甘，性平，是具有明显清热解毒、生津止渴的排毒食物。

功效：黄瓜所含的黄瓜酸，能促进人体新陈代谢，排出毒素，所含维生素c的含量比西瓜高5倍，能美白皮肤，使其保持弹性，抑制黑色素的形成。吃黄瓜还有助于化解炎症，能抑制糖类物质转化为脂肪。

适合症状：肺、胃、心、肝及排泄系统状态不好，夏日里容易烦躁、口渴、喉痛或痰多。