秋季户外运动要遵循4A原则

秋高气爽，没有了夏日的炎热，正是参加户外运动的好时节。在此提醒大家，秋季运动时不要盲目，一定要遵循4A原则。即重收敛（liAn）、主打慢（mAn）、练耐寒（hAn）、护好肩（jiAn）。

1、敛——金秋养生重收敛

秋季自然界的阳气由疏泄趋向闭藏。因此，金秋的养生原则重在“收敛”。顺应节气变化，从起居方面应调整为“早卧早起”，早起有利于舒展肺气，帮助预防秋季的呼吸道疾病。

2、慢——运动项目主打慢

运动量过大会导致出汗过多，阳气耗损。秋季锻炼应以慢运动为主打。尤其对于中老年人来说，最好选择平缓轻松、出汗较少的运动，如打太极拳、步行等。

3、寒——冷热交替练耐寒

俗话说“春捂秋冻”，从初秋这个冷热交替的时节开始进行耐寒锻炼是提高身体调节反应灵敏度的最有效手段。耐寒训练的项目包括登山、慢跑、冷水浴等。但需注意，晨练不能“耍单儿”，不热身就穿短衣上阵非常容易伤风感冒。

4、肩——最易受伤是颈肩

秋天早晚温差开始变大，低温状态下肌肉的黏滞性较高，如不做热身活动就开练，很容易导致肌肉、韧带损伤。肩颈、腰部是最容易发生运动损伤的地方。专家推荐，除了扭动颈肩热身以外，运动时不妨系个小围巾或穿高领衫，防止凉风吹颈。

秋季运动时要及时补水

从潮湿闷热的夏季进入秋天，气候一下子干燥起来，人体内容易存积一些燥热，引起咽喉干燥、口舌少津、鼻子出血、大便干燥等症状，再加上运动时的水分丧失，会加重人体缺乏水分的反应。所以，运动时一定要注意补水。

日常饮食中，应多吃梨、苹果、蜂蜜、木耳、芝麻、新鲜蔬菜等食物，养血润燥，提高抗秋燥能力。