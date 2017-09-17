洗澡时不能做的7件事

1、用力搓身体

大概有的人总觉得身上脏，所以洗澡的时候，会用力搓，搓到皮肤变红才作罢。

特别是那些因天气因素，不是每天都洗澡的人，经常会攒着洗澡，然后用力搓身体，以为这样就能干净了。小九想说，少年，你这样做，怕是作死啊。

皮肤表面上有一层角化细胞，就是我们常说的“死皮”，它听起来好像一无是处，但其实它是皮肤的保护层，能阻挡一些病原体，提高皮肤的抵抗力。

用力搓，把死皮都搓走了，防线被破坏，皮肤就容易遭受病菌侵袭，皮肤感染什么的就发生了。

2、淋浴水洗脸

洗澡时，有的人会先用淋浴头出来的水洗脸，从头浇到底。有这种行为的亲，小九想说你心真大啊。不过也不能怪你，毕竟你可能不知道其中的危害。今天告诉你，可要改正这种习惯。

不能马上用淋浴头出来的水洗脸，有2个原因：

一个是水温不太适合。身体感受到“刚好的”温度，对于脸来说，其实是热了。

洗脸最好用温水，温水不容易对脸部肌肤造成刺激，且能令毛孔张开，方便洗掉油污。太热的水洗脸，容易烫伤不说，还会加速肌肤老化。

一个是喷头里细菌多。一天之中，基本上我们只会在晚上才会用到淋浴设施。两次使用之间隔着24个小时，有些水变成“死水”留在莲蓬头里，不流出，便容易滋生细菌。

曾经有研究发现，莲蓬头里很多细菌，其中有种细菌会导致人类肺部疾病。并且，这些生物细菌膜很难去除。

也就是说，即便你先放10分钟，把“死水”放走，那些细菌也不一定会消失。如果你用淋浴头出来的水洗脸，部分细菌就可能通过口腔进入呼吸道，引发相关疾病。

3、多抹沐浴露

沐浴露到底是一种化学产品，且多数呈碱性，而人的皮肤是中性偏酸的。洗澡的时候，用少量洗漱品，可以去除皮肤分泌的油脂和皮屑，但是用很多的话，容易造成皮肤干燥，瘙痒。

如果沐浴产品进入女性的下体，还可能导致相关部位PH值失衡，引发疾病。

建议皮肤出油不多的亲，最好选择中性的洗浴品。且洗澡的时候，要讲究速度，尽快冲洗干净，不要让它们在皮肤上停留太久。此外，特别提醒大家，洗澡最好不要往私处抹沐浴露。

4、低头洗头发

曾经有研究显示，低着头，脖子受到的压力是垂直状态的3倍。洗头到底是件费时的事情，低头越久，意味着脖子受到的压力太大，所以容易导致脖颈酸痛。有颈椎病的人更受折磨。

而且，低头洗头还有一个问题是，容易长出皱纹来。脖子是垂直长的，低头的话，你留心观察一下，会有颈纹。时间长了，颈纹可能就会越来越深，妹子恐怕都不希望长颈纹吧？

5、洗太冷水or太热水

身体素质要是不太好，真洗不得冷水澡。比如心脏不好的人，洗冷水澡，可能就被冷水给“刺激”坏了，出了事就遭罪了。

我们所建议的冷水澡，一般指5~20度的水温。洗冷水澡要讲究循序渐进，初试者先以高温度开始，然后慢慢降低水温。

至于热水更洗不得，烫坏了皮肤，免疫系统也是会遭到破坏的。况且，水温太高，会使血压升高，令人头晕、心慌甚至晕倒。晕倒后长时间不被人察觉，后果很严重，老人尤其要注意。

6、在喷头下啪啪啪

“鸳鸯浴”可能对于某些人来说有情调，但小九只看到危险。你想啊，浴室那么湿哒哒，日常走动都可能滑倒，更何况进行啪这种体力活呢？要是啪着摔跤了，可能会令你不举哦。

然后，在浴室啪也划不来。淋浴着吧，浪费水。前戏加正事儿，怎么着也得半小时吧，半小时淋浴，对皮肤不好，对你的钱包也不好。盆浴啪吧，不方便。所以，别自讨苦吃啦。

7、姨妈期进行盆浴

对于妹子来说，经期进行盆浴可能会导致盆腔炎。妹子在姨妈期，身体的抵抗力会下降，加上盆浴的话，水中细菌也不少。如果致病菌进入阴道，就可能因感染而引起相关炎症。