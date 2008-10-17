长得美的人都有这10个睡前好习惯

经过了一天的工作以后，身体已经感到劳累了，想立马投向温暖的大床。不过，在睡觉前，你还需要做几件事哦，否则美容觉睡不成，反而会给你增加无穷尽的烦恼哦！

一、刷刷牙洗洗脸

睡前刷牙比早晨更重要，不仅可清除口腔积物，并且有利于保护牙齿，对安稳入睡也有帮助。看完电视电脑后，要记得洗洗脸。因为电视和电脑都是有辐射的，长时间地观看会在我们的皮肤表面停留，睡前洗脸可以把这些辐射粒子和一些灰尘洗干净，以保护皮肤清洁，使睡眠舒适、轻松。

二、五指梳头

古医学家探明头部穴位较多，通过梳理，可起到按摩、刺激作用，能平肝、熄风、开窍守神、止痛明目等。早晚用双手指梳到头皮发红、发热，可疏通头部血流，提高大脑思维和记忆能力，促进发根营养，保护头发，减少脱发，消除大脑疲劳，早入梦乡。

三、静心散步10-20分钟

平心静气地散步10-20分钟，这会使血液循环到体表，入睡后皮肤能得到“活生生”的保养。躺下后不看书报，不考虑问题，使大脑的活动减少，较快地进入睡眠。

四、喝杯加蜜牛奶

根据国外医学专家研究，牛奶中含有促进睡眠的l-色氨酸。睡前1小时喝杯加蜜的牛奶，可助眠。蜂蜜则有助于整夜保持血糖平衡，从而避免早醒。

五、睡前莫生气

睡前生气发怒，会使人心跳加快，唿吸急促，思绪万千，以致难以入睡。

六、睡前不可饱餐

睡前吃得过饱，胃肠要加紧消化，装满食物的胃会不断刺激大脑。大脑有兴奋点，人便不会安然入睡，正如中医所说“胃不和，则卧不安”。

七、睡前别饮茶

茶叶中含有咖啡碱等物质，这些物质会刺激中枢神经，使人兴奋，若睡前喝茶，特别是浓茶，中枢神经会更加兴奋，使人不易入睡。

八、睡前动一动可助眠

睡觉之前，可以躺在床上做一些简单的小运动，放松一下你的身体，对身心健康。

首先躺在床上，把腿抬起抬起，进行由上往下地按摩。腿持续抬着不要放下，或者L字形地贴墙躺着，这个动作可以帮助瘦除小腿赘肉。然后平躺，两腿分别悬在半空90度的位置，45度的位置，以及30度的位置，每个角度大约停留30秒-1分钟，或者你可以坚持的极限。这个动作可以塑造大腿的肌肉。你还可以趴在床上，两腿缩在胸前，胸部贴着大腿根，双手伸直夹在耳朵旁边，手肘以上到手掌贴在床上。这个动作可以帮助排除宿便。

九、开窗通气

保持寝室内空气新鲜，风大或天冷时，可开一会儿，睡前再关好，有助于睡得香甜。但注意睡时不要用被蒙头。

十、用热水泡泡脚

中医学认为，脚上的60多个穴位与五脏六腑有着十分密切的联系。脚是离人体心脏最远的部分，不容易得到氧份与血液，加上现在是冬季，就更容易被寒冷刺激到血管，使血管收缩，供血艰难。但是，足部又是人体穴位的又一集中区域，如果供血不足，会影响到肝脏、肾脏等多个部分的正常运作。

所以，睡前用温热的水泡一泡脚，对促进身体血液循环，加速新陈代谢多有好处。若能养成每天睡觉前用温水（40-50℃）洗脚、按摩脚心和脚趾，能够起到很好的效果。