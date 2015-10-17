白领猝死率越来越高怎样养生？

白领从早忙到晚，加上长期久坐不动，如果不注意养生，身体随时都可能出现毛病。目前，我国白领发生猝死的概率越来越高，养生也成为了一件并非老年人才会干的事情。那么，在忙碌的一天中，白领们怎样做才能轻松养生呢？

1、早餐要吃得营养。经历了一晚上的消耗，身体里的食物肯定已经吸收得差不多了，起床之后，最重要的一件事就是享受一顿营养丰富的早餐，为一天繁忙的工作做充足的准备。

2、午餐吃富含维生素A的食物。由于办公室白领需要长期对着电脑，视力容易受损，因此建议午餐多吃点富含维生素A的食物，以保护视力，如胡萝卜、动物肝肾、红枣、白菜等。

3、午后3分钟要漱口。吃完午餐后的3分钟，回到公司要记得用清水漱口，以避免残渣遗留在牙缝中，引发口臭、口苦、龋齿、口腔溃疡等问题。

4、利用午休时间小憩一会。午睡有助于养精神，使体能得到恢复，为下午的工作做准备，因此白领们中午吃完饭后，不妨先放下手头上的工作，找间会议室好好地睡上半小时。

5、下午吃点下午茶。繁忙的工作需要耗费大量的脑力和体力，下午3点到6点这段时间难免会出现饥饿现象，此时不妨用下午茶来犒劳一下自己，补充一下体力。

6、不要久坐不动。做白领最忌讳的事情就是久坐不动，因为这样做容易导致身体血液循环出现不畅，对身体产生不利影响。白领们最好每隔1个小时就起身走走，可以倒杯水，上上洗手间，以此来减轻久坐的危害。

7、回到家后做做运动。生命在于运动，傍晚5点到8点，是做运动的好时间，对睡眠非常有利。白领们晚上7点左右做做瑜伽、打打羽毛球，可以起到很好的养生作用。

8、尽量不要熬夜。经常熬夜对个人的健康来说是一种慢性危害，尤其对那些作息时间不规律的白领而言，频繁调整生物钟对健康的危害非常严重，因此不建议白领熬夜。