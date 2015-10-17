5种自然健康，纯天然的排毒食物

人体内每天会积累一定的毒素，一旦未及时排出，将对身体健康不利。5种自然健康，纯天然的排毒食物，女人想美要多吃。

1、猪血

猪血中铁、维生素K、微量元素等含量比较高，具有理血祛瘀、止血、补血、利大肠等功效。猪血属于味甘，性温的食品，是非常好的养颜排毒的食物。猪血中的血浆蛋白被人体内的胃酸分解后，会产生一种解毒清肠的分解物，可迅速将体内的有毒物质和灰尘排出体外。此外，猪血还有抗癌的功效。

2、苦瓜

苦味食品一般都具有解毒功能。对苦瓜的研究发现，其中有一种蛋白质能增加免疫细胞活性，清除体内有毒物质。尤其女性，多吃苦瓜还有利经的作用。

3、燕麦

燕麦能滑肠通便，配合纤维促进肠胃蠕动，发挥通便排毒的作用。将蒸熟的燕麦打成汁当作饮料来喝是不错的选择，搅打时也可加入其他食材，如苹果、葡萄干，营养又能促进排便。

4、薏仁

薏仁可促进体内血液循环、水分代谢，发挥利尿消肿的效果，有助于改善水肿型肥胖。薏仁水是不错的排毒方法，直接将薏仁用开水煮烂后，按个人口味添加少许的糖，是肌肤美白的天然保养品。

5、蜂蜜

蜂蜜可以让肠道“和颜悦色”，因为它含的氨基酸、维生素，可促进身体良性循环。蜂蜜中的镁、磷、钙等营养元素能调节神经系统，也可以为肠道提供良好的休息环境。取一勺蜂蜜泡水饮用能达到润肠、美容的功效。