6个方法改善冬季身体干燥发痒

冬季里，身体肌肤会因为空气湿度低和厚重衣服的摩擦而变得更加干燥，发痒、粗糙、起屑各种问题层出不穷。如果你还不知道用什么办法让身上的肌肤也变得健康柔软，就试试这些方法。

控制好洗澡时的水温

虽然天气寒冷，沐浴有驱寒的作用，但洗澡时的水温最好不要超过42℃，一般来说比人的正常体温高3℃最为合适。太低的水温没有办法洗净身上老化角质和油脂，但水温过高也会洗去必要皮脂，让身体变得干燥，同时损伤角质屏障，让肌肤容易发痒。

减少沐浴露的使用频率

如果没有每天运动的习惯，出汗量较为也正常，在冬季其实是没有必要每天都使用沐浴露的。很多沐浴露中都含有皂类洗净成分，在干燥的冬季如果使用过于频繁会使原本就皮脂缺乏的肌肤变得更加干燥。如果肌肤非常干燥，每周使用1-2次沐浴露就可以了，其他肌肤可以隔天使用，另外，可以尝试用沐浴油代替沐浴露，温和清洁的同时滋润效果也更好。

选择一款滋润度更好的身体乳

对抗身体干燥发痒最简单的办法就是用身体乳或身体霜，帮助锁住肌肤中的水分，而冬季使用身体护理产品中最好含有多一些的植物油或是矿物油，这样保湿效果会更持久。

身体肌肤起屑时试试护肤油

当身体肌肤起屑或是发痒严重时说明肌肤的角质屏障功能已经不健全，此时单靠涂抹身体乳可能缓解效果并不明显，因此，在这个时候可以试试护法油或者为耐受性肌肤研发的身体乳，这类产品都含有不饱和脂肪酸以及神经酰胺，能增强肌肤自身的保湿功能，从肌肤内部改善干燥问题。

多吃一些粗粮

身体干燥发痒还有一个原因，那就是体内缺乏B族维生素。除了服用维生素补剂以及使用含有维生素B的身体护理产品外，平时也建议多吃一些B族维生素含量高的食物，比如燕麦、薏米、糙米等。

不要喝太多咖啡

咖啡有提神的功效，但对于肌肤来说，咖啡中的咖啡因会加速肌肤中的水分流失，因此在干燥的冬天最好不要喝太多。另外还要注意，烟草中含有的尼古丁等成分也会抑制皮脂的分泌，同样会让肌肤干燥。