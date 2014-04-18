春季养生要注意“三多三少”

春回大地，万物生发，从中医角度来讲，春季肝当令，养生宜养肝；同时，春天气候变化较大，对湿寒抵御能力下降，要注意健脾。

多喝水

春季养生重在养肝，平时多喝水可增加循环血容量，有利于养肝和代谢废物的排泄，可降低毒物对肝脏的损害。此外，补水还有利于腺体分泌，尤其是胆汁等消化液的分泌。而适量饮茶，还可提神解困，如茉莉花茶。

多吃甘性食物

脾胃是后天之本，是人体气血化生之源，脾胃之气旺健，人可益寿延年。而甘性的食物入脾，能补益脾气，建议多吃一点，如大枣、山药等。

多吃蔬菜

人们经过冬季之后，大多数人会出现多种维生素、无机盐及微量元素摄取不足的情况，如春季人们常发口腔炎、口角炎、舌炎和某些皮肤病等，因此要多吃点春季时令新鲜蔬菜，如春笋、香椿叶、豌豆苗、菠菜、菜花等。

春季气温变化较大，细菌、病毒活力增强，容易侵犯人体。除了随时增减衣物外，还要多食用一些富含维生素的食物，以增强机体的抵抗力。维生素C大量存在于新鲜蔬菜与水果中，如猕猴桃、鲜枣、橙、柚等，以及蔬菜中的豆芽、青椒、番茄、花菜、甘蓝等。多种新鲜水果及有色蔬菜，如枇杷、樱桃、菠菜、青红辣椒等，含有丰富的胡萝卜素，这些胡萝卜素进入人体经肝脏内酶的作用后，可转变为维生素A。

少吃酸味食物

根据中医五行理论，肝属木，脾属土，木土相克，即肝旺可伤及脾，影响脾的消化吸收功能。中医又认为，五味入五脏，如酸味入肝、甘味入脾、咸味入肾等，因此若多吃酸味食物（如山楂、柠檬等），会使本来就偏亢的肝气更旺，伤害脾胃之气。

少吃油腻刺激食物

春天食物应清温平淡，宜少吃高脂肪食物，因为油腻的食物过多摄入后容易产生饱腹感和疲劳。

少吃寒凉食物

寒凉的食物不宜在春季食用，特别是冰淇淋、冷饮等，否则会将寒气聚集在体内，导致夏季脾虚，带来一系列不适。