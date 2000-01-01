高血压患者喝水守则与注意事项

水是生命之源，或许你知道水对身体血压的影响，但血管就像水管一样，由于血液的“浓度”，如脂肪、胆固醇等，而出现“铁锈”或“垢”沉淀。合理补充水分，对于高血压患者来说尤为重要。

如果患有高血压，再加上水分的摄入不足的话，首先会导致血液浓缩，血液的粘稠程度也会有所增加，另外还会使血容量不足，这三个条件加起来容易引发脑血栓的形成。但喝水也不是越多越好。那么高血压患者要怎么喝水呢？

高血压患者喝水守则

1、每天喝水不要太多

高血压患者应科学合理饮水，合理补充水，喝水采取少量多次。饮水过少会导致血容量不足、血药浓度升高、血液粘度升高，容易引起脑血栓形成。但有人不是水越多越好。过度喝水，尤其是同时摄入过多的盐分，会引起水和钠潴留，加重心脏和肾脏的负担，反而使血压升高。

2、水温不可过热或过凉

水温过高，容易引起消化道黏膜损伤，加速血液循环，加重心脏负担。而太凉的水易使胃肠道的血管受到影响和收缩，反射引起心脑血管的收缩，导致心脑供血不足。

3、喝水时注意补充矿物质

出汗多时还需补充适当盐分，尽量不喝纯净水。矿泉水含有丰富的矿物质，茶水中矿物质含量也较为丰富，但最好喝清茶、淡茶。

高血压患者饮水注意事项

一般来说，上午9点到10点是高血压发作的高峰时间。原因是大多数人夜间很少有饮水习惯，但人体新陈代谢没有停止。水分从呼吸道、皮肤、尿液等各种通道损失很多，使体内水分减少，造成血液浓缩，影响血液循环，引起头晕、眩晕、心悸等。特别是老年人伴有高血压和脑血管硬化，喝水过少，会增加血液粘稠度，易形成脑血栓。

为避免上午九时发生高血压，最有效的方法是早晨补充水分，降低血液粘稠度，并预防脑血栓和心肌梗塞。在正常情况下，对于高血压患者，在严格限制钠摄入量的基础上，饮用水应在每天1500〜2000毫升。