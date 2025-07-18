专家：很多癌症是可以治愈的

在人们的印象中，得了癌症，生命好像进入倒计时，充满了绝望和恐惧。然而，专家表示，癌症并非不治之症。如今，癌症已有了许多治疗方法，通过事前预防、精确治疗、术后康复等手段，不仅可以延长生存期，甚至还有治愈的希望。

癌症是一种慢性疾病

回顾历史，癌症至少存在了几千年，但真正的研究仅有100多年，现代治疗不过几十年发展史。手术、放疗、化疗从无到有，一步步发展壮大，疗效不断提高。2006年，美国临床肿瘤学会年会传出令人振奋的消息：“美国癌症死亡总人数2005年首次出现下降趋势。”基于此，2006年起，世卫组织等国际机构纷纷改弦易张，把原来作为“不治之症”的“癌症”重新定义为“可以治疗、控制、甚至治愈的慢性病”。

为什么说癌症是慢性疾病呢？因为癌症具有慢性疾病的普遍特点，如病因复杂、多种危险因素、长期潜伏、病程较长、造成功能障碍等，而且它的发生比人们想象的更常见。北京大学第一附属医院妇产科名誉主任曹泽毅告诉《生命时报》记者，一般情况，癌症分为四期，一、二期为早期，三、四期为晚期。一个健康细胞发展成恶性肿瘤，通常需要长达10年~20年时间。早在20世纪80年代，美国就有医学专家报告说：在80岁上下老年人的尸解中，有1/4的人体内有肿瘤，但这些人生前没有与癌症有关的任何症状。

国内肿瘤内科权威孙燕院士曾指出：“对于普通人而言，未来会有越来越多的癌症也许像糖尿病一样，仅仅是一类再普通不过的慢性病而已。只要加强预防，及早发现，及早治疗，再加上越瞄越准的新药，癌症并没有那么可怕。”中国医学科学院肿瘤医院防癌科教授袁凤兰认为，“癌症等于绝症”这种思维定式比癌症更可怕。很多患者认为一旦患上癌症，就到了生命的尽头，终日郁郁寡欢或病急乱投医，破坏了自身的免疫功能，最终导致死亡。其实，与末期高血压、糖尿病、心脏病等相比，绝大多数癌症的生存率要高得多。

1/3癌症可治愈

曹泽毅解释说，如果尽早发现并积极治疗，1/3癌症是可以被治愈的。医学上的“治愈”与人们通常理解的“治愈”不同，是指癌症在一段时间内不再复发，大部分患者在这段时间内能够正常工作和生活。

在现有医疗条件下，无法保证百分之百治愈癌症，因此有了“治愈率”的概念，“五年治愈率”是预测癌症病人5年内的治疗效果。比如，宫颈癌经过治疗后，50%的复发迹象可在第一年表现出来，肿瘤的转移、再生、复发绝大多数在第一年内；20%~30%在第二年表现出来；10%~20%在第三年表现出来；10%在第四年表现出来；其余不到10%在第五年表现出来。5年之内没有复发，此后的复发概率就很低，甚至再也不复发。因此，若能尽早发现，大多数早期癌症可以通过手术根除，并长期存活。如早期胃癌5年生存率在91%以上，早期肝癌患者术后仍生存20余年的例子并不少见。

中国人民解放军第307医院淋巴瘤科主任张伟京表示，甲状腺癌和淋巴瘤是所有癌症中治愈率最高的。比如，甲状腺癌中的乳头状癌属于低度恶性肿瘤，长得慢，不易转移，得病后5~10年转移，如果早期做根治术，5年治愈率在80%以上。淋巴瘤分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤两大类。早期霍奇金淋巴瘤的5年治愈率在80%以上，中期治愈率为50%~60%，晚期治愈率40%以上。非霍奇金淋巴瘤治疗效果稍差一点，但早期5年治愈率也在70%左右。

即便是比较难治疗的白血病，仍有很大的治愈希望。北京儿童医院肿瘤科主任祝秀丹表示，儿童急性淋巴细胞白血病占儿童白血病的比例30%左右，但治愈率约75%~90%左右，这是因为该病主要是分化不完全的神经母细胞瘤、肉瘤导致，其组织与胚胎组织类似，即使到晚期，化疗仍然很敏感，效果较好。

三分治疗，七分心态

世界卫生组织专家查德·莱萨德博士曾表示，虽然目前全球癌症防治形势严峻，但至少40%的癌症是可以预防的。专家表示，提高癌症治愈率关键在于早发现、早诊断、早治疗。

癌前做好预防。袁凤兰表示，90%早期癌没症状，一旦有了症状，90%都是中晚期。必须保证每年一次常规体检，45岁后要视情况补充一些肿瘤筛查项目。有肿瘤家族史的人，要定期到专科医院做肿瘤筛查。

癌中精准治疗。曹泽毅强调，中晚期癌症病人要做出适宜的治疗方案，精准治疗。治疗时，医生要在保护病人免疫功能的基础上进行治疗，尽量使免疫功能与肿瘤处于一种平衡状态，不能一味地追求治疗的彻底性。这样可以实现带瘤生存，大多数癌症可争取5~10年生存期。

癌后防止感染。张伟京表示，患者化疗期间抵抗力较弱，要重点防止感染。尽量不去人多的地方，比如商场、机场、车站、地铁等。家属适当减少探视、陪床，降低感染风险。

心态是最好的抗癌神器。袁凤兰表示，早中期癌症病人能否治愈，“三分治疗，七分心态”。10%左右的早期癌症患者活不过5年，主要就是心态问题。心态越好，越不容易复发。

生活上要规律作息，戒烟戒酒，保持正常饮食，不宜大补特补。适当补充各种动物蛋白，以及鸡蛋、牛奶等高蛋白食物。多吃新鲜果蔬，主食粗细搭配。运动量力而行，推荐游泳、太极、散步等有氧运动。