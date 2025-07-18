肝硬化的5大症状

肝硬化由一种或多种病因长期或反复作用形成的弥漫性肝损害，晚期常出现上消化道出血、肝性脑病、继发感染、癌变等并发症。

肝硬化的5大症状

1、食欲减退

因为肝硬化引起胃肠充血，导致胃肠道分泌吸收功能紊乱，所以病人会觉得没食欲，甚至出现恶心、呕吐。

2、体重下降

早期肝硬化由于食欲下降，进食不够，胃肠道消化吸收出现障碍，体重也会逐日下降。

3、倦怠乏力

产生乏力的原因主要有：①进食热量少；②蛋白质、碳水化合物、脂肪等的代谢出现障碍，能量供应不充分；③肝脏损害、胆汁排泄受阻导致血中胆碱酯酶含量减少，肌肉、神经的功能受到影响。

4、面色晦暗黝黑

又称“肝病面容”，1/3的肝硬化患者面部、眼眶四周皮肤都会变得暗黄，这是由于肝功能减退，酪氨酸酶不受抑制，从而导致黑色素增加。

5、肝区隐痛

肝区位于右侧季肋部，这一症状在肝硬化中也比较多见，约占六到八成。劳累后明显，与其同时出现的还有黄疸、发热。

肝硬化需要早发现早治疗

肝硬化患者害怕肝硬化进展，更担心会出现肝癌，但是对肝硬化的进程却知之甚少。“肝硬化之旅”需要历经肝纤维化、早期肝硬化、代偿期肝硬化和失代偿肝硬化四个阶段。不同阶段的肝硬化，症状表现不一、后果迥然不然。

肝纤维化是由慢乙肝发展而来的，在正式升级为肝硬化之前，只要定期监测和随访并且进行有效的抗病毒治疗就能遏制病情大步向前的速度。

早期肝硬化是肝纤维化和肝硬化之间的“桥梁”。及时治疗，就可退后一步成为轻中度肝炎；耽误治疗，就会被迫前行一步发展成肝硬化。

代偿期肝硬化的病情轻重不一，症状也很不一定。有些轻度代偿期肝硬化患者没有任何症状，也有些人稍感疲乏、食欲减退、腹部不适或右上腹部隐痛，但不会出现腹水。一般而言，轻度肝硬化患者只要成功抑制病毒复制，不超负荷工作，对工作和生活并不会造成很大影响。中度代偿性肝硬化患者只要妥善处理合并症，也还可以维持基本的工作和生活。

失代偿性肝硬化的病人自感虚弱，轻微活动后易疲乏，日渐明显而且食欲不振、腹胀、稀便、不消化，有些患者会出现腹水或黄疸。肝硬化患者的肝功能一旦失代偿，生命周期就会大幅缩水。