夏季注意保护心脏7大法则

夏季让人慵懒，活动量虽然减少了许多，但仍免不了动不动就一身汗，脱水的风险相应升高，这时更需要注意保护心脏。

留心体重

夏季易发充血性心力衰竭。心力不足，心脏维持体内水分平衡的难度会增大。心脏病人应留意体重变化，如果出现体重持续增长、呼吸短促、肢体肿胀等症状，一定要及时就医。还应注意血压变化，避免摄入过多的盐。此外，降压药等心血管常用药可能增加热敏感，容易中暑，应注意预防。

少喝冰水

脱水会让心脏工作起来更费力，因此夏季应持续补水，而不是只在运动前喝水。最好喝常温的白开水，避免喝甜饮料和酒精饮料。外出时可随身带个水杯，方便喝水。此外，还要注意观察尿液颜色，它可实时反映机体的水分状态，如果饮水充足，尿液应为澄清或淡黄色；若出现浑浊或颜色加深，应警惕脱水。尤其是在锻炼后，体重每减轻1公斤应补水990~1250毫升。但不要短时间大量喝水，尤其是喝冰水，否则可能加重心脏负担，甚至诱发心梗。

饮食清淡

冠心病患者饮食应该以清淡为主，但并不是说戒肉类，可适当吃一些瘦肉、鱼类，尽量少吃过于油腻或高脂肪食物。有冠心病的人还可以多吃新鲜蔬菜、水果、黑木耳、豆制品，保证纤维素的摄入，以及营养均衡。

选对衣物

天气炎热时，如果衣着不合适会影响皮肤透气，还可能感觉更热，加大心脏负担。建议穿衣时注意浅色、单层、吸水和宽松原则，优先选择吸汗效果好的棉质衣服，腰带不应过紧。在室外活动时，冠心病患者应该做好防暑降温的工作，戴遮阳帽并备足水。在室内时可以打开空调，但温度不能太低，保持在25摄氏度左右比较合适。

运动适量

首先要明确的是，心脏病人夏季也不能放弃锻炼，不运动会导致心血管功能失调，引起肌无力，进而造成心脏功能减退。但要注意监测血压和心率。其次，可选择在早上凉爽的时段和地方锻炼，切忌在烈日当空时运动，中间可多休息几次，注意量力而行。最后，运动要循序渐进，强度较大时，可喝运动饮料补充电解质。如果天气闷热、湿度大，应该减少甚至停止户外锻炼。

水别太凉

夏季洗澡次数较多，许多人喜欢冲冷水澡，尤其南方人和一些刚做完运动的人，这很可能诱发心脑血管疾病。因为身体大量出汗时，毛细血管处于扩张状态，如果冲冷水澡，头部血管急剧收缩，可能造成头晕、头痛、眼前发黑，甚至引起颅内出血。冷水还会使心脏血管骤然收缩，血流急剧减少，同时伴随血压波动，诱发心梗。

坚持用药

对于冠心病患者来说，安全过夏天最重要的就是坚持服药。需调整药物时，如改变用药剂量，或增减某种药物，一定要在医生指导下进行；有心绞痛发作史的患者可预防性用药；长期使用药物的人，若没有禁忌坚决不能停。中医认为，丹参能活血化瘀、清心安神；广枣则可行气活血；冰片可芳香开窍、通脉止痛，并能促进与之配伍的药物吸收；天竺黄则具有清热化痰，清热止痛之功效。步长冠心舒通胶囊含有上述成分，在医生指导下使用，能对降低心绞痛发生风险有一定的帮助。