什么是男性更年期？如何调理？

说起更年期，对于女性来说几乎无人不晓，但对于男性就没有那么多人关注了。大多数人都认为只有女性才有更年期，但其实男人也有更年期。

什么是男性更年期？

男性更年期是指男性由中年期过渡到老年期的一个特定时期，1939年由伊斯坦布尔心理学家海勒首先提出，它是男性体内激素水平、生化环境、心理状态变化由盛至衰过渡期。

男性更年期有哪些表现？

目前认为，大多数男性更年期从40~55岁以后开始，也可早至35岁或延迟到65岁。但并非所有男性步入更年期后都会出现临床症状，据统计30%~40%的中老年男性可能会出现不同程度的更年期症状和体征。如果该过程过于激烈，并表现出一定程度身心异常的症状和（或）体征，则称之为男性更年期综合征。

1.生理体能症状：

体能和精力下降，食欲不振，便秘或腹泻，骨骼与关节疼痛，肌量和肌力下降、经常感到疲劳、腰酸腿软、腹型肥胖等。

2.精神心理症状：

精力不集中、记忆力减退，性情急躁、易怒，多缺乏自信，疑猜忌或感情淡漠，出现神经功能紊乱、头痛、失眠等现象。

3.神经系统症状：

可有呼吸不畅感，局部麻木、刺痛感，四肢发凉，部位不定的疼痛或皮肤有蚁行感；植物神经功能紊乱方面主要是心血管系统症状，如面部潮红、出汗、心悸，血压波动，头晕耳鸣；神经衰弱表现，如失眠、少寐多梦、易惊醒，健忘，反应迟钝等。

4.性功能减退：

雄激素水平的下降，性欲减退、性活动减少，勃起功能障碍，性欲下降等。

男性更年期如何调理？

1.心理调节：

适当控制自己的情绪，培养多种兴趣爱好，以陶冶情操。

2.注意合理饮食和均衡营养：

要做到粗与细、荤与素和主副食的合理搭配，多吃新鲜蔬菜和水果，少食糖和脂肪食品，限制动物脂肪与肥肉的摄入。

3.每天坚持适当锻炼：

多进行一些户外活动，参加一些体育锻炼，如慢跑、打球、跳舞等。

4.养成良好生活习惯：

吃饭要规律，饮酒要适量，保证充足的睡眠时间。

5.及时进行心理疏泄：

可以找家人、朋友发泄，把心理的忧郁发泄出来。

6.药物治疗：

严重者需要及时到正规医院就诊，对症处理。