常喝牛奶的女人和常喝豆浆的女人，差别竟然这么大！

常喝牛奶的女人

皮肤白嫩光滑、不长斑

牛奶富含维生素A，可有效防止肌肤干燥。牛奶中的乳清还能消除黑色素，缓解色斑、暗沉的堆积。

因此常喝牛奶的女人大多肤白貌美，肌肤白嫩光滑一点色斑都没有。

头发有光泽、秀发更出众

牛奶中富含维生素B2，可有效促进人体的新陈代谢，多喝牛奶不仅肌肤越来越好，发质也柔顺亮丽有光泽。

前凸后翘、身材好

牛奶中富含大量优质的动物蛋白和脂肪，是塑造人优美体形不可或缺的营养素。难怪爱喝牛奶的欧美人前凸后翘有线条感，这可不单单是基因的差异喔。

不易缺钙、骨骼好

相较于男性而言，女性更容易缺钙，尤其是遇到经期和妊娠期，便会大量流失钙质，因此女性要想年轻美丽一定要补钙！

牛奶中富含磷、钾、镁等多种矿物质，且其中含有的大量钙质最容易被身体吸收。因此，女人要补钙，喝牛奶是最好的方式！

常喝豆浆的女人

更苗条，不易得糖尿病

许多女性朋友都爱吃甜食，日常摄入大量糖分不仅会发胖还会增加糖尿病的隐患。而豆浆富含纤维素，能有效避免对糖的过量吸收。

因此日常爱喝豆浆的女人，可以减少身体对糖的吸收，不仅身材更苗条，还能预防糖尿病！

不易水肿、面部精致，不易高血压

豆浆富含豆固醇、钾、镁，是有力的抗盐钠物质，因此多喝豆浆可帮助去除水肿，面部线条更精致！

并且钠是引发高血压的重要因素，因此喝豆浆还能辅助治疗高血压，一定要记牢啦！

不易变老、更年轻

豆浆富含异黄酮，具有若雌激素的活性。

尤其是更年期的女性朋友，一定要多喝豆浆，有效弥补雌激素下降带来的各种问题。

日常喝些豆浆，再也不怕皮肤没弹性、骨钙流失快、心跳潮红、情绪烦躁等更年期问题找上你！

不易便秘，没有小肚腩

由于生理等原因，女性比男性更容易便秘。豆浆富含植物纤维，能有效促进肠道蠕动，排出废物。

因此爱喝都讲的女人大多不易便秘，并且没有小肚腩！

脑子灵活更聪明

豆浆富含硒、维生素E、C，具有较好的抗氧化功能，能促使细胞“返老还童”，尤其是对脑部细胞的再生具有重要的作用，所以爱喝豆浆的女人大脑灵活，不易老化，年过70也头脑灵光！

豆浆+牛奶

误区：豆浆牛奶不能搭配喝

许多朋友认为豆浆和牛奶一起喝会导致营养损失，其实大错特错了！豆浆和牛奶叠加喝，不仅不会损失营养，还会由于互补而加强营养。

正解：搭配喝更营养

牛奶中富含钙、维生素D和乳糖，配上豆浆中的维生素K和钾、镁，更有助于人体对钙的吸收，提高利用率。

尤其是更年期的女性朋友，喝牛奶时再喝些豆浆，不仅能补钙，大豆中的大豆异黄酮还能有效缓解钙的流失，补钙又强钙双管齐下，让你50岁了也一样年轻美丽！