夏季高血压防控指南

酷热的天气容易让高血压病人发生心肌梗死，脑卒中的风险升高。为了帮助高血压患者平安度夏天，哈尔滨医科大学附属第四医院赵虹主任为广大高血压患者开出“夏季高血压防控指南”。

多补水，少吃盐

夏季，人的消化道功能减退，食欲下降，水分丢失较多，高血压病人尤其需要注意。即使感觉不太热时也要常喝水，以防血液黏度升高，预防其他心脑血管疾病的发生。有糖尿病的人，应以清茶或凉开水为主。补水要注意少量多次，避免一次摄入大量水分，造成心脏、肾脏负担过重。如无糖尿病，可多吃些西瓜、苹果等，可以稳定和降低血压。

高盐是使血压升高的一个重要因素，高血压病人每日盐摄入量应控制在5克以下，各种盐渍小吃，如椒盐花生米、咸菜以及咸鱼等尽可能不吃，并要尝试低盐饮食烹调，如炒菜出锅再放盐，或者把盐末直接撒在菜上，充分利用酸味佐料增加食欲，如醋拌凉菜，少喝肉汤等。但要注意，高血压患者不必过度限盐，尤其服用利尿剂的患者，需要适当的咸食。同时要增加摄入含钾、钙丰富的新鲜蔬菜、水果及豆制品，控制膳食中的脂肪及过多的谷类主食，增加摄入禽类及鱼类等含蛋白质丰富且含脂肪较低的动物性食物。

避免忽凉忽热

夏季因为炎热，有的人喜欢把空调温度开得很低，特别是从外面回家的时候，希望这样做能使自己尽快凉下来。这样一热一冷，血管会从本来的舒张状态一下子变成收缩状态，这就为血压波动埋下了隐患。在空调房间里逗留时间长了，一出门就是滚滚热浪，血管又会扩张，这样血压就不停地在波动。

建议室内温度不宜过低，以27℃为宜，不宜低于25℃，室内外温差不要超过8℃;尽量避免长时间呆在空调房间里，空调打开1~3小时最好关一段时间，打开窗户呼吸新鲜空气。如果条件不允许，最好每隔1小时到室外的走廊等有窗户的地方换换气;即使再热也不要站到空调下直吹。风最好向上吹，避免冷风直吹背部、肩颈、头部。尤其头部长期被冷风吹，易造成血气运行不畅、心脏供血不足而发生危险。

避免运动过量

在夏季，血压通常比冬天低一些，高血压患者也如此。因此，对高血压患者来说，夏练三伏是不可取的。不仅运动量应适当减小，运动时间也应缩短。适合高血压病人在夏季里进行的体力活动项目有打拳、练气功、行走、慢跑、游泳。这些活动有利于放松精神，调节神经，扩张血管。

服用不同降压药，对运动的耐受力也不同。建议服用β受体阻滞剂的高血压患者在运动时注意测量心率，将心率控制在90次/分以下比较安全;有些药物(如心痛定)能加快心率，建议患者在服药后心率反应最强烈的时间段(实际上是体内药物浓度较高的时候)，只做腹式呼吸和舒缓的动作。

运动要避开气温最高的时间段，不在阳光直射的环境下运动。早上锻炼的时间应该比平时适当地提前一点，傍晚的锻炼时间可选择太阳落山以后，千万不要在烈日下进行体力活动。活动的持续时间应该控制在30~60分钟。最好在运动前、运动中和运动后少量多次补水，每次150毫升左右(三四大口)，水不要太凉，以20℃左右为宜，以防对胃肠道和血压产生不良刺激，烧开的自来水或矿泉水为佳。