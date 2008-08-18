产后掉发脱发严重怎么办？

“哎哎哎，我产后掉发脱发怎么办呢？而且还十分严重，我真的觉得再这样下去我就要秃了，我到底该怎么办呢？”想必这是很多产后妈妈都会感觉到非常烦恼的一件事情，那么具体应该怎么做呢？下面就一起来看看吧！

产后掉发很严重我该怎么办？

1、均衡饮食很重要

注意平衡膳食，加强营养，切勿挑食、偏食。多吃一些新鲜蔬菜、水果、动物性蛋白质、豆类、海产品、蛋类等，补充蛋白质、维生素、无机盐和微量元素，以满足头发及身体对营养的需要。

2、选择温和的洗护用品

选用性质较温和的、适合自己的洗发用品，定期的清洗头发。同时经常使用牛角梳梳头，或者每天用手指指腹有节奏地按摩、刺激头皮，可以促进头皮的血液循环，有利于头发的新陈代谢。

3、好心情与好睡眠要两头抓

要学会放松心情，避免精神过度紧张，紧张的情绪只会加重脱发的程度。有些妈妈产后脱发会严重一些，但是妈妈们一定要告诉自己，这只是暂时的，很快就会长出很以前一样的秀发了。不要觉得这种放松心情和心理暗示没卵用，实际上，好的心态是很多症状缓解的好办法呢！

4、食疗帮助长头发

平时要合理摄入一些动物性蛋白质。比如鱼、家禽、瘦猪肉中含有丰富的蛋白质，但是食用不宜过量，这些蛋白质属酸性物质，会致使血液呈酸性状态，会影响产后掉头发的恢复。多吃一些绿色蔬菜。绿色蔬菜富含一些碱性无机盐（比如钙、镁、钠、钾等），可起到中和体内不利于头发生长的酸性物质的作用，而后使之成为无毒的物质排出体外。适当的吃一些水果，比如苹果、樱桃、大枣等。

a.补充铁质。经常脱发的人体内常缺铁。铁质丰富的食物有黄豆、黑豆、蛋类、带鱼、虾、熟花生、菠菜、鲤鱼、香蕉、胡萝卜、马铃薯等。

b.补充植物蛋白。头发干枯，发梢裂开，可以多吃大豆、黑芝麻、玉米等食品。

c.多吃含碱性物质的新鲜蔬菜和水果。脱发及头发变黄的因素之一是由于血液中有酸性毒素，原因是体力和精神过度疲劳，长期过食纯糖类和脂肪类食物，使体内代谢过程中产生酸毒素。肝类、肉类、洋葱等食品中的酸性物质容易引起血中酸毒素过多，所以要少吃。

d.补充碘质。头发的光泽与甲状腺的作用有关，补碘能增强甲状腺的分泌功能，有利于头发健美。可多吃海带、紫菜、牡蛎等食品。

e.补充维生素E。维生素E可抵抗毛发衰老，促进细胞分裂，使毛发生长。可多吃鲜莴苣、卷心菜、黑芝麻等。

f.其他，多吃黑色食物如黑芝麻、何首乌、黑豆等促进生发，常吃芹菜、香菜、西兰花防脱发。

产后掉发的原因究竟是什么呢？

1、精神原因

有些女性在产后会出现抑郁、毫无精神等消极情绪，这使得身体新陈代谢絮乱，如果营养也供应不上，就更容易脱发。女性在怀孕后，特别是首次妊娠者，精神上难以快速适应，生产后会从兴奋激动慢慢进入疲惫状态，一些产妇还会出现情绪不稳定、焦虑不安等使大脑功能紊乱的不良情绪。如此一来就会使得保障发质的血管神经紊乱，致使毛发吸收不到充足营养，不能正常生长。

2、饮食不当

一般来说，随着各种食补的进行，产后女性身体中的营养往往比较全面充足。但是，也有不少人想马上加入到减肥队伍中，想要迅速恢复到产前体型，因此开始节食挑食。而进入哺乳期后，女性身体对营养要求比较高，需求也较大，此时节食，会使得身体无法吸收营养，头发营养供应不足，不能正常代谢。

3、激素变化

女人在怀孕期间身体里的雌性激素会迅速增多，此时头皮达到了生命中最健康的阶段，这期间的头发生命期被延长。当孩子出生以后，雌性激素将会减少，头发就慢慢走下坡路。当产妇身体里的激素恢复到产前正常水平时，那些孕期旺盛的头发开始衰退，与此同时，新的头发不可能在短时间内迅速填补缺口。这样就形成了新旧交替连续不上的情况，导致脱发的出现。

4、盲目护理

现在还有些家庭是传统观念，认为产妇未出月子，不能洗头也不能梳头发，这导致头皮油脂分泌物堆积细菌滋生，影响头皮血液循环，继而产生头皮炎症，加速了头发脱落。

产后如果掉发很严重我需要注意什么呢？

1、多吃健发食物

健发食品有很多，最需要补充的是维他命A的铁质成分，所以平时女性要多食用富含VA的食物。也可以食用一些含碘、铜等微量元素的食物，因为它们不仅能防止掉发，还能健发，诸如菠菜、海带等。

2、不要使用吹风机

想要通过吹风机来吹干头发，只会使发质变得干枯、毛躁，建议选择自然晾干;如果是在美发店洗头，也不能长时间使用吹风机，要求理发师注意距离。

3、看体质来进补

各地风俗习惯不同，每个人体质不一，这就导致对于产后脱发症状的进补也不同。各位要根据各自的身体情况，选择正确的进补方法来治疗脱发。

4、洗净残液是关键

产后要保持身体清洁，像平时一样刷牙、洗头做好清洁工作。洗头不仅能洗净污渍，而且洗头时的按摩还能疏通毛孔，加速血液流通，能防止脱发、掉发。

5、愉快心情是法宝

保持好心情非常关键，因为生完宝宝后出现脱发情况很正常，如果心情焦虑紧张就会导致脱发严重，更加剧问题的严重性。