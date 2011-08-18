早起四个习惯堪比慢性自杀

俗话说“一天之计在于晨”，要想以最好的状态迎接新的一天，必须科学又合理地做好每件事。那么，早晨起来有哪些习惯是不好的，甚至是会危害到人体健康的呢？

早起四个习惯堪比慢性自杀

1、对床依恋不舍

恋床是很多人都有的小毛病，尤其是上班族，平时工作繁忙，早上及时起床是件很困难的事情。那么恋床仅仅是一个小的生活习惯吗？诚然，充足的睡眠可解除疲劳、恢复精力。

但有的人错误地认为，多睡有益健康，尤其是有利于青少年生长发育，所以有的人早上一有机会就赖在床上不起来，使睡眠时间大大超过需要。这是一种不良习惯，长此以往，会有损身体健康。

而且，经过一个晚上，腹中空空，已出现明显得饥饿感，这时如恋床不起，势必打乱肠胃活动规律，时间一长，胃肠粘膜将遭到损害，容易诱发胃炎、胃溃疡及消化不良等疾病。

所以，必须注意睡眠时间的合理性，保持良好的生活习惯。。

2、醒来后立即起身小便

早晨一觉醒来，经过一整夜之后，膀胱内已充满了尿液，有迫切的排尿感，尿意越是紧迫，越要沉得住气，不可立即起身小便。可是这种一起身就立即小便的行为对人体有什么危害呢？

其实，醒来立即小便使得膀胱排空，这个时候容易引起头晕，甚至出现排尿性晕厥的现象。

3、醒后立即剧烈运动

一大早起来运动是好事吗？有些人喜欢晨起后习惯进行适当的体育锻炼，这样并无过错，但是如果不注意的话，对健康的益处其实不大。

如果真的有早晨运动的习惯，必须在晨起后稍作休息一下，待气血阴阳运行平衡后再进行。否则就容易发生心、脑血管的意外。

4、不吃早餐

据营养专家分析，早餐是一日中最重要的一餐。身体在经过睡眠的休息后，已做好充分准备迎接一天的工作、学习，这时需要摄取丰富的营养，来应付整日的消耗。

不吃早餐对大脑的危害：虽说脑组织的重量只占人体重的2-3%，但脑的血流量每分钟约为800毫升，耗氧量每分钟约为45毫升，耗糖量每小时约为5克。

青少年的脑组织正处于发育期，血、氧、葡萄糖的需求量比成人还高。如血糖过低，脑意识活动就会出现障碍，长期如此，势必影响脑的重量和形态发育。

不吃早餐对消化系统的危害：正常情况下，头天晚上吃的食物经过六小左右就从胃里排空进入肠道。第二天若不好吃早餐，胃酸及胃内的各种消化酶就会去“消化”胃粘膜层。

长此以往，细胞分泌粘液的正常功能就会遭到破坏，很容易造成胃溃疡及十二指溃疡等消化系统疾病。

早晨做好4件事提升全天状态促进健康

第一件、活动四肢

早上睁开眼睛后，先躺在床上活动一下四肢，三五分钟后再慢慢起来。这个好习惯不但可以避免因为猛然起身而导致的血压波动、头晕等现象，而且可以让你从迷迷糊糊的状态中快速清醒。

推荐3种活动四肢的方法：将双腿弯曲再伸直；双手抱住膝盖在胸部维持10秒；双手尽量向后伸直。

第二件、晨起排便

这个好习惯一经养成，会让你终身受益。还没这个习惯的人可以有意培养，比如多吃白菜、粗粮等高纤维食物，早起后不管有没有便意，都要蹲一蹲厕所，久而久之，习惯就会养成。

第三、早上一定要好好刷牙

即使临睡前刷了牙，但夜间口腔环境属于恒定状态，最适合细菌繁殖生长，产生口气，有害口腔健康。因此，早晨一定要好好刷牙，至少刷够2分钟。

第四、早晨起来喝杯白开水

晨起一杯白开水可以补充身体代谢失去的水分，又可以促进排泄，防治便秘。而且它还能稀释血液，促进血液循环，防止心脑血管疾病的发生，对中老年人尤为重要。也可以用淡盐水代替白开水。

专家建议：起床后最好先排便，再刷牙、洗脸，然后空腹喝杯白开水，最后吃饭。但根据个人体质和习惯，排便时间可能会有不同，不必太强求。

但最好先刷去牙齿上残留的牙垢以及繁殖的细菌后，再喝水、吃饭，这样更利于健康，饭后再用清水漱漱口。