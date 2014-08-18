高血压病患做到五件事，坚持就会长寿

高血压已经成为严重威胁人体生命健康的疾病，生活中高血压患者都需要注意哪些问题呢？今天给大家讲讲高血压病患需要做到的五件事，坚持下去，长寿自然会等着你！

1、清淡饮食

高血压患者第一条需要注意的就是一定要清淡饮食！！少吃高热量、刺激性的食物，因为刺激性的食物容易引起神经亢奋，对自已的情绪没办法掌控，尤其是燥热性体质的人，烤炸或辛热的食物应尽量避免。高血压人群长时间吃味道过重的食物，还非常容易引发血脂变稠，引发高血压。所以在日常生活中，多吃瓜果蔬菜，多吃清淡的食物，少盐、少油，来控制血压。

2、戒烟戒酒

烟酒的危害还需要我多说吗！烟酒对人的身体都是百害而无一利的，长期吸烟饮酒都会导致高血压人群的症状恶化。因此大家为了自己的身体健康，要克制自己，一定要戒烟戒酒！并坚持下去。

3、充足的睡眠和愉悦的心情

充足的睡眠也是降血压的良药，现在人们普遍的生活压力比较大，吃不好，睡不好，心情也不好。高血压患者在日常生活中要保持积极乐观的心态，要善于调整自己的情绪，让自己情绪处于平稳状态。高血压患者的心理表现是紧张、易怒、情绪不稳，这些又都是使血压升高的诱因。患者可通过改变自己的行为方式，培养对自然环境和社会的良好适应能力，避免情绪激动及过度紧张、焦虑，遇事要冷静、沉着;当有较大的精神压力时应设法释放，将精神倾注于音乐或寄情于花卉之中，使自己生活在最佳境界中，从而维持稳定的血压。

4、适当运动、锻炼身体，增强抵抗力

坚持适度的体育锻炼可预防和控制高血压，高血压的运动疗法常采用出行，慢跑、骑车、太极拳，游泳等有氧运动等。但是高血压患者的运动一定要坚持个体化的原则，因为高血压的患者如果没有护理好的话，患者还会因为过度的运动导致疾病的其他的症状出现，这就会使得患者生活质量的下降，但是我们还应该咨询营养师怎么饮食才会利于血压稳定在一个范围之内。

5、定期测量血压、监测血压

家中有高血压的人，最好要自己买一台血压表，便于随时测量，随时掌握血压的情况。高的时候就要多注意及时看医生按时吃药。高血压怎么办相信你已经清楚明白知道了。身体出现不舒服的症状以后也要及时到正规医院进行治疗，以免错过治疗时机。