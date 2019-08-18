晚餐决定你的体重和寿命，看完就懂了

千万不要以为随便吃晚餐无关紧要，很多疾病发生的原因之一，就是来自晚上不良的饮食习惯。晚餐吃错了，很多疾病就会找上身来。

1.晚餐与肥胖

据统计，90%的肥胖者缘于晚餐吃太好、吃太多，加之晚上活动量小，能量消耗低，多余的热量在胰岛素的作用下大量合成脂肪，日积月累，肥胖也就形成了。生活中不少正在进行节食减肥的朋友，往往忽略了晚餐节食的重要性，不吃早、中餐，晚上却大吃一顿，以致身体越减越胖。

2.晚餐与糖尿病

长期晚餐过饱，经常刺激胰岛素大量分泌，很容易造成胰岛负担加重，加速老化，进而诱发糖尿病。同时，肥胖也会引发糖尿病。

3.晚餐与尿路结石

人体的排钙尖峰值期在晚餐后的4、5个小时，若晚餐吃太晚，当排钙尖峰期到来时，通常已进入睡眠中。于是尿液滞留在输尿管、膀胱、尿道等尿路中，不能及时排出体外，致使尿中的钙不断增加，很容易沉积下来形成结晶体，长期积累就容易形成结石。

4.晚餐与高血脂症

晚餐若采用高蛋白、高油脂、高热量进食方式，会刺激肝脏制造低密度和极低密度脂蛋白，从而形成高血脂症。

5.晚餐与高血压

晚餐内容若偏荤食，加上睡眠时的血流速度减缓，大量血脂就会沉积在血管壁上，进而引起小动脉和微小动脉的收缩，使外周血管阻力增高，易使血压突然上升，也加速了全身小动脉的硬化过程。

6.晚餐与冠心病

晚餐的饮食若是偏向高脂肪、高热量就可引起胆固醇增高，并在动脉壁堆积起来，成为诱发动脉粥样硬化和冠心病的一大原因;动脉粥样硬化形成的另一主因，是钙质沉积在血管壁内，因此晚餐的盛食、美食、饱食及过迟吃晚饭都是引发心血管疾病的主要原因之一。

7.晚餐与脂肪肝

晚餐若吃太好、吃太饱，血糖和脂肪酸的浓度会加速脂肪的合成，加上晚间活动量小，也加速脂肪的转化，极易形成脂肪肝。

8.晚餐与急性胰腺炎

晚餐暴饮暴食，再加上饮酒，极易诱发急性胰腺炎，严重发病者甚至在睡眠中休克、猝死。

9.晚餐与老年痴呆症

若长期晚餐吃太饱，睡眠时胃肠及附近的的肝，胆，胰脏等器官仍在运作中，使脑部不能休息，脑部的血液供应也不足，进而影响脑细胞的正常代谢，加速脑细胞老化。据统计，青壮年时期经常饱餐的美食家，在老年后有20%以上的机率会罹患老年痴呆症。

10.晚餐与睡眠质量

晚餐的盛食、饱食，必然造成胃、肠、肝、胆、胰等脏器在睡眠时仍不断地工作且传递信息给大脑，使大脑始终处于兴奋状态中，进而言造成多梦，失眠，长期下来就会引发神经衰弱等疾病。

四个健康吃晚餐的方法，让你的晚餐吃得更健康

①晚餐吃少，定量为好，不暴饮暴食；

②晚餐时间在7点之前最有益健康；

③晚餐多吃素食，少吃荤食；

④少吃高脂、高热、高钙、易胀气食物。