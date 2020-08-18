小贴士：防治晕车十一法

1.食醋：乘车前喝一杯加醋的温开水，途中也不会晕车。

2.鲜姜：行驶途中将鲜姜片拿在手里，随时放在鼻孔下面闻，使辛辣味吸入鼻中。也可交姜片贴在肚脐上，用伤湿止痛膏固定好。

3.桔皮：乘车前1小时左右，将新鲜桔皮表面朝外，向内对折，然后对准两鼻孔两手指挤压，皮中便会喷射也带芳香味的油雾。可吸入10余次，乘车途中也照此法随时吸闻。

4、橄榄及柠檬：晕车的初期使你产生过量的唾液，这些唾液滴人你的胃内，产生恶心的感觉。橄榄及柠檬所产生的鞣酸，能使你口腔干燥。因此，在出现恶心的初兆时，吃点橄榄，有助于消除恶心。

5、苏打饼干：这虽无法停止唾液分泌，但苏打饼干到达胃部之后，可以吸收那里过多的液体。这其中的秘密成分是碳酸氢钠及酒石。

6、可口可乐及果汁：可帮助儿童纾解晕机。桔汁和苹果汁有较好效果。其他碳酸可乐饮料可能也有效，不妨都试试，从中找到对你有效的一种。

7、榨菜：“晕车主要是人耳朵前庭功能障碍所致，而榨菜能通利九窍，能和谐内耳不平衡的状态，从源头上阻击晕车”。此外，榨菜中含有维生素B1，对神经有安抚作用。因此，平时经常晕车的人，长途旅行时随身带上点榨菜，就能在观赏车程中美景的同时，收获美好的心情和健康的身体，一举多得。在吃榨菜后可多补充一些富含维生素C的食物，比如新鲜蔬菜、水果、大红枣、猕猴桃、橘子等

8.风油精：乘车途中，将风油精搽于太阳穴或风池穴。亦可滴两滴风油精于肚脐眼处，并用伤湿止痛膏敷盖。

9.胃复安：胃复安1片，晕车严重时可服2片，儿童剂量酌减，于上车前10～15分钟吞服，可防晕车。行程2小时以上又出现晕车症状者，可再服1片。途中临时服药者应在服药后站立15～20分钟后坐下，以便药物吸收。此法有效率达97%，且无其它晕车片引起的口干、头晕等副作用。

10.伤湿止痛膏：乘车前取伤湿止痛膏贴于肚脐眼处，防止晕车疗效显着。

11.指掐内关穴：当发生晕车时，可用大拇指掐在内关穴（内关穴在腕关节掌侧，腕横纹上约二横指，二筋之间）