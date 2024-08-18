入秋后可以多食用的六种水果

入秋后，伴随而来的将会是身体的干燥，人们在秋天常常会感到鼻、咽干燥不适，下面几种香甜可口的水果，立秋后可以多食用。

1、秋梨

梨因鲜嫩多汁被称为“天然矿泉水”。具有清热解毒、生津润燥、清心降火的作用。对肺、支气管及上呼吸道有相当好的滋润功效，还可帮助消化、促进食欲，并有良好的解热利尿作用。

如何吃？

吃梨别扔掉梨籽！梨籽含有硼，硼充足时，记忆力、注意力、心智敏锐度会提高。梨可生食、榨汁、炖煮或熬膏，对肺热咳嗽、麻疹及老年咳嗽、支气管炎等症有较好的治疗效果。若与荸荠、甘蔗等榨汁同服，效果更佳。

2、葡萄

葡萄全身都是宝，尤其是葡萄籽中富含的花青素，其抗氧化的功效比维生素C高出18倍之多。葡萄还富含矿物质和类黄酮，可抗衰老，并清除体内自由基，防止健康细胞癌变，阻止癌细胞扩散。

如何吃？

最好是食用前充分清洗干净，连皮带籽一起吃下。葡萄生食能滋阴除烦。经常食用，对神经衰弱和过度疲劳均有补益。葡萄制干后，铁和糖的含量相对增加，是儿童、妇女和体弱贫血者的滋补佳品。

3、香蕉

欧洲人因为它能解除忧愁而称它为“快乐水果”，因为香蕉所含的泛酸等成分是人体的“开心激素”，能够减轻压力，解除忧愁，此外香蕉还含有称为“智慧之盐”的磷，因此，秋季食用香蕉可缓解悲秋的情绪。

如何吃？

加热了吃，口感更好。可以把香蕉切块蒸制，或与其他水果煮汤喝。民间验方有用香蕉炖冰糖，治久咳。

4、柠檬

柠檬有着“柠檬酸仓库”的美誉，除了含有大量的柠檬酸外，还有烟酸和有机酸。此外，就是它卓越的美肤功效，它含有丰富的维生素C，可美白肌肤。

如何吃？

柠檬的味道极酸，不宜直接食用，可用其配菜、榨汁或者泡水喝，多食用柠檬能抑制色斑、促进新陈代谢、美白淡斑，令肌肤紧致有光泽。

5、苹果

苹果性味甘凉，具有补脾气、养胃阴、生津解渴、润肺悦心的功效，被称为心血管的健康保护神。多食用可以改善呼吸系统及肺的功能。工作紧张之余闻闻苹果的清香，还能提神醒脑、缓解紧张的情绪！

如何吃？

可以把苹果蒸着吃，其中的果胶煮过以后不仅能吸收细菌和毒素，而且还有收敛、止泻的功效，并且更易消化。可将苹果带皮切成小片，放入小碗中隔水蒸5分钟即可。

6、猕猴桃

猕猴桃含有血清促进素，可以帮助我们稳定情绪、镇静心情。其丰富的膳食纤维还能够促进心脏健康、帮助消化。

如何吃？

猕猴桃的成熟需几天时间，可将猕猴桃与香蕉、苹果放一起，然后将食物袋密封、绑紧，这样，苹果、香蕉等水果散发出的天然催熟气体“乙烯”，就会促进它变软变甜。