秋季蜂蜜最营养的5种吃法

蜂蜜是秋季润燥养生最有效的食物之一，不过吃法要正确才能起到保健的作用。那么，不如就先来一起了解了解蜂蜜最营养的吃法是怎样的，以及挑选蜂蜜的小窍门都有哪些吧。

秋季蜂蜜最营养的5种吃法

直接食用

很多蜂蜜在高温烹制的过程中会蒸发掉里面的营养。所以大家可以直接食用蜂蜜。可以蘸面包，馒头，当糖果来吃。早餐的时候可以不用每天吃果酱了，可以换成有营养的蜂蜜。

冲水食用

大家常用的冲水方法，一般是用温开水冲蜂蜜，很多朋友着急没用耐心，所以总会在水刚开的时候就加入蜂蜜，这样是很破坏里面的营养。应该尽量用温水冲，才不会破坏里面的能量。

果汁食用

在平常饮用的果汁，或者奶里面可以适当加入一些蜂蜜。充分的搅匀，这就是很有营养的一般蜂蜜果汁了。水果里面还有蜂蜜的甜蜜，很多朋友会喜欢这种味道。

水果搭配

雪梨切成薄片，然后蘸蜂蜜食用。可以滋阴润肺，还有止咳的作用，对身体是很好的。每天吃一个就可以了，不宜过多。

搭配蔬菜或者水果沙拉

新鲜蔬菜做成的沙拉，营养成分很高，同时能促进身体的代谢，让肌肤更加白皙透亮。在拌沙拉的时候，可以添加一些蜂蜜，让沙拉的味道更加的甜，更好被身体吸收。蜂蜜的甜味很自然，能增加一些的食欲。

那么，哪些人不适合吃蜂蜜呢？

未满一周岁的婴儿忌食用蜂蜜，因为蜂蜜在酿造、运输的过程中很容易受到肉毒杆菌的污染，而婴儿胃肠功能虚弱，肝脏排毒能力较差，容易感染引起中毒。

糖尿病患者忌食蜂蜜，因蜂蜜升血糖作用特别明显。

肝硬化患者忌食蜂蜜，因为蜂蜜会加重肝脏的纤维化。也有专家指出，蜂蜜与感冒药相冲，所以，不宜用蜂蜜水送服感冒药，最好能错开4-6小时食用。

挑选蜂蜜的小窍门

纯正的蜂蜜光泽透明，仅有少量花粉渣沫悬浮，而无过大杂质，且色泽均一。常言道“好蜜光如油”就是这个道理，轻轻摇动时，颤动很小，停止摇动后，挂在瓶壁上的蜂蜜缓缓流下。如果蜂蜜色泽暗淡、蜂蜜不挂瓶，则说明质量较差。

开瓶后，新鲜蜂蜜有一定的花香，陈蜜香味则较淡，加香精制成的假蜜气味令人不适。若蜂蜜出现刺激性的异味，则蜂蜜发酵或污染，最好不要食用。

纯正蜂蜜不但香气宜人，且口尝香味浓郁，将蜂蜜置于舌上，以舌抵上颚，蜂蜜缓缓入喉，会感到微甜，稍有酸味，口感细腻。掺假后的蜂蜜，上述感觉变淡，且有糖水味、较浓的酸味或咸味等。