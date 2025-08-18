让男人越吃越壮的10种食物

1、三文鱼

三文鱼富含蛋白质和ω-3脂肪酸，这两个关键的营养素有助于建造和修复肌肉组织。

ω-3脂肪酸它是一种能降低肿痛帮助肌肉修复的健康脂肪，并且它可以帮助抑制皮质醇。

皮质醇水平下降，睾丸酮素的水平就会逐渐升高，帮助肌肉增长。

富含ω-3脂肪酸的饮食还可以让大多数吸收的葡萄糖进入肌肉而不是转化为脂肪。

2、瘦牛肉

很多难长肌肉的人错误地抛弃脂肪，认为这样会增加体脂。

但是，在鱼肉中的Omega-3可以协同牛肉的饱和脂肪帮助肌肉生长。

太少的饱和脂肪摄取会危害到睾丸激素和类胰岛增长因子这些帮助增长肌肉的荷尔蒙的水平。

并且，牛肉还是胆固醇的一个来源，胆固醇是身体自己合成睾丸激素的主要原料。牛肉还富含肌酸，维生素B和锌，可以帮助肌肉增长。

3、鸡蛋

营养学家有多种不同的方式为各种蛋白食物促进生长的能力打分。几乎在各种标准里鸡蛋都排在最前面。

因为它们最容易被吸收——身体可以轻易把它们分解为氨基酸，肌肉增长的原料。

全鸡蛋还富含健康脂肪、饱和脂肪和卵磷脂，这些都是帮助肌肉生长的。

蛋黄在雕塑线条时期也许不是太理想，但是在非赛季的增重时期，千万别忘了它。

4、全脂奶

如果你真得很难长重然而却很渴望长肉，别喝脱脂、减脂牛奶！那些是给减肥的人用的。

和其他食物比较起来，牛奶中的脂肪一般都是短链的。短链脂肪比较促合成，防止肌肉分解，而且它们比其他脂肪更不容易被储存为体脂。

5、苹果汁

健身前喝上一杯苹果汁，能给你接下来的训练提供充足的碳水化合物，并且能够迅速补充能量。

因为果汁里含有葡萄糖和果糖，这可以帮助抑制皮质醇，减少肌肉损伤，让你训练时更有状态。

它还可以帮助抑制皮质醇，减少肌肉损伤，让你可以训练更多组。

6、白面包

我们经常说要少吃精细碳水化合物，因为相比粗粮它们含纤维素少、营养也少，而且提升胰岛素水平。

但是白面包对于刚锻炼完的你来说是非常好的，因为你需要容易消化的碳水化合物来恢复你已经倒空的肌糖原水平，并提升胰岛素分泌以帮助肌肉生长，抑制训练后的皮质醇。

7、意大利面

增长肌肉需要大量的碳水化合物作原料，更重要的是，碳水化合物从根本上加强蛋白质代谢的效率使得摄入的蛋白质进入肌肉帮助生长。

换句话说就是，没有碳水化合物，你吸收的蛋白质不会很好地用于肌肉生长。

一杯煮好的通心粉大约有45克碳水化合物，一个难长肉的人要想长肉每餐至少需要的量。

8、大蒜

一种基本不含热量、碳水化合物、蛋白或脂肪的植物怎么会帮助长肉呢？

答案是，它会显著提升你体内的荷尔蒙水平。

长肉就是在适当的时间摄入了适当的营养——碳水化合物、蛋白和脂肪。但是这也需要适当的荷尔蒙环境刺激生长。动物研究表明大量摄入大蒜并摄入高蛋白使得睾丸酮素提升，肌肉分解降低，这正是一个促生长的状态。

9、酸奶

酸奶最好的选择是含有活性“好细菌”的酸奶。这种前生命期的细菌到达胃肠道，帮助身体保持健康的平衡。

这种好细菌提升免疫系统，增加对营养物质的吸收。另一个好处是钙，钙控制肌肉收缩，也可以减少脂肪储存。

10、橄榄油

研究表明：橄榄油抑制身体发炎，减少发炎意味着更好地恢复。

橄榄油也提供类激素物质提高睾丸酮素，并且和任何脂类一样，它提供大量热量，帮助身体进入促进生长的状态。它也富含健康脂肪。